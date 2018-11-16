Чоловік вдарив ножем дружину і вчинив самогубство





Між колишнім подружжям виник конфлікт. Чоловік завдав 38-річній жінці проникаючі ножові поранення живота і шиї. Повідомляють



Злякавшись скоєного, сів у свою машину і на величезній швидкості врізався в дерево. В результаті аварії чоловік загинув на місці.



За словами сусідів, подружжя не жило разом більше року. Чоловік працював трактористом і характеризувався позитивно. Але через ревнощі він погрожував своїй екс-дружині. Того дня він у черговий раз прийшов, щоб з’ясувати стосунки.



Під час розмови він почав погрожувати своєму 19-річному синові. Мати заступилася і намагалася випровадити колишнього. Він схопив ніж і став ним розмахувати, завдавши при цьому поранення.



За фактом відкрили кримінальні провадження за статтями Замах на злочин, як Умисне вбивство і Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого КК України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Грунь, Сумської області чоловік вдарив ножем колишню дружину, а після сів у машину і на величезній швидкості врізався у дерево.Між колишнім подружжям виник конфлікт. Чоловік завдав 38-річній жінці проникаючі ножові поранення живота і шиї. Повідомляють Факти ICTV Злякавшись скоєного, сів у свою машину і на величезній швидкості врізався в дерево. В результаті аварії чоловік загинув на місці.За словами сусідів, подружжя не жило разом більше року. Чоловік працював трактористом і характеризувався позитивно. Але через ревнощі він погрожував своїй екс-дружині. Того дня він у черговий раз прийшов, щоб з’ясувати стосунки.Під час розмови він почав погрожувати своєму 19-річному синові. Мати заступилася і намагалася випровадити колишнього. Він схопив ніж і став ним розмахувати, завдавши при цьому поранення.За фактом відкрили кримінальні провадження за статтями Замах на злочин, як Умисне вбивство і Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого КК України.

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