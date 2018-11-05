На одеському кладовищі вандали стріляли по могилах і вкрали живі квіти. ФОТО





Поліцейські отримали виклик про стрілянину на кладовищі. У повідомленні йшлося, що невідомі розважалися на кладовищі, стріляючи по могилах з пістолета. Повідомляє



На місце приїхали патрульні і виявили автомобіль ВАЗ, в якому знаходилися три жінки і троє чоловіків. У багажнику були виявлені вкрадені живі квіти.



Також у одного із затриманих знайшли пістолет. Його вилучили на експертизу.



На місце викликали слідчо-оперативну групу для встановлення обставин.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Західному кладовищі в Одесі шестеро осіб влаштували стрілянину по могилах.Поліцейські отримали виклик про стрілянину на кладовищі. У повідомленні йшлося, що невідомі розважалися на кладовищі, стріляючи по могилах з пістолета. Повідомляє прес-служба поліції Одеси На місце приїхали патрульні і виявили автомобіль ВАЗ, в якому знаходилися три жінки і троє чоловіків. У багажнику були виявлені вкрадені живі квіти.Також у одного із затриманих знайшли пістолет. Його вилучили на експертизу.На місце викликали слідчо-оперативну групу для встановлення обставин.

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