На одеському кладовищі вандали стріляли по могилах і вкрали живі квіти. ФОТО
Сьогодні, 05:18
На Західному кладовищі в Одесі шестеро осіб влаштували стрілянину по могилах.
Поліцейські отримали виклик про стрілянину на кладовищі. У повідомленні йшлося, що невідомі розважалися на кладовищі, стріляючи по могилах з пістолета. Повідомляє прес-служба поліції Одеси.
На місце приїхали патрульні і виявили автомобіль ВАЗ, в якому знаходилися три жінки і троє чоловіків. У багажнику були виявлені вкрадені живі квіти.
Також у одного із затриманих знайшли пістолет. Його вилучили на експертизу.
На місце викликали слідчо-оперативну групу для встановлення обставин.
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Поліцейські отримали виклик про стрілянину на кладовищі. У повідомленні йшлося, що невідомі розважалися на кладовищі, стріляючи по могилах з пістолета. Повідомляє прес-служба поліції Одеси.
На місце приїхали патрульні і виявили автомобіль ВАЗ, в якому знаходилися три жінки і троє чоловіків. У багажнику були виявлені вкрадені живі квіти.
Також у одного із затриманих знайшли пістолет. Його вилучили на експертизу.
На місце викликали слідчо-оперативну групу для встановлення обставин.
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