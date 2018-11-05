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На одеському кладовищі вандали стріляли по могилах і вкрали живі квіти. ФОТО

На одеському кладовищі вандали стріляли по могилах і вкрали живі квіти. ФОТО
На Західному кладовищі в Одесі шестеро осіб влаштували стрілянину по могилах.

Поліцейські отримали виклик про стрілянину на кладовищі. У повідомленні йшлося, що невідомі розважалися на кладовищі, стріляючи по могилах з пістолета. Повідомляє прес-служба поліції Одеси.

На місце приїхали патрульні і виявили автомобіль ВАЗ, в якому знаходилися три жінки і троє чоловіків. У багажнику були виявлені вкрадені живі квіти.

Також у одного із затриманих знайшли пістолет. Його вилучили на експертизу.

На місце викликали слідчо-оперативну групу для встановлення обставин.
На одеському кладовищі вандали стріляли по могилах і вкрали живі квіти. ФОТО

На одеському кладовищі вандали стріляли по могилах і вкрали живі квіти. ФОТО

На одеському кладовищі вандали стріляли по могилах і вкрали живі квіти. ФОТО

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Теги: кладовище, стрілянина, вандали, квіти, поліція
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