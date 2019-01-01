Не вирішуйте жодних фінансових питань: прикмети і забобони 13 березня





Іменини сьогодні святкують: Арсен (Арсеній), Василь, Домініка, Кіра, Марина, Нестор, Микола, Сергій, пише



Народні прикмети на 13 березня



– Якщо сніг на дахах 13 березня вже розтанув, значить, скоро почнеться відлига.



– Пішов дощ – влітку буде хороша погода.



– Прилетіли граки – сніг скоро розтане, але влітку буде багато дощів.



– Навколо сонця видно кола - рік буде врожайним. Також можна очікувати на хороший кльов у серпні та вересні.



– Похмура погода 13 березня – вночі очікуйте заморозки.



– Сонячний день 13 березня – рік буде родючим.



– У сонячну погоду на Василя повітря на вулиці має цілющу силу.



Що можна робити 13 березня



1. Якщо 13 березня поставити в будинку гілочку ялини або сосни, то члени сім'ї будуть здорові весь рік.



2. Сьогодні можна заварювати і пити чай із соснових бруньок – це обіцяє благополуччя.



Що не можна робити 13 березня



1. Не вирішуйте жодних фінансових питань. Не плануйте великих покупок та не беріть гроші в борг.



2. Не варто вишивати чи шити, адже через деякий час у вас може погіршитися зір

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 березня називається днем святого Василя, Василя-крапельника. Весна в цей час відчувалася все більше і більше. З цього дня значно збільшувалася тривалість світлового дня.Іменини сьогодні святкують: Арсен (Арсеній), Василь, Домініка, Кіра, Марина, Нестор, Микола, Сергій, пише 24 канал – Якщо сніг на дахах 13 березня вже розтанув, значить, скоро почнеться відлига.– Пішов дощ – влітку буде хороша погода.– Прилетіли граки – сніг скоро розтане, але влітку буде багато дощів.– Навколо сонця видно кола - рік буде врожайним. Також можна очікувати на хороший кльов у серпні та вересні.– Похмура погода 13 березня – вночі очікуйте заморозки.– Сонячний день 13 березня – рік буде родючим.– У сонячну погоду на Василя повітря на вулиці має цілющу силу.1. Якщо 13 березня поставити в будинку гілочку ялини або сосни, то члени сім'ї будуть здорові весь рік.2. Сьогодні можна заварювати і пити чай із соснових бруньок – це обіцяє благополуччя.1. Не вирішуйте жодних фінансових питань. Не плануйте великих покупок та не беріть гроші в борг.2. Не варто вишивати чи шити, адже через деякий час у вас може погіршитися зір

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