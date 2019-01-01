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Не вирішуйте жодних фінансових питань: прикмети і забобони 13 березня

Не вирішуйте жодних фінансових питань: прикмети і забобони 13 березня
13 березня називається днем святого Василя, Василя-крапельника. Весна в цей час відчувалася все більше і більше. З цього дня значно збільшувалася тривалість світлового дня.

Іменини сьогодні святкують: Арсен (Арсеній), Василь, Домініка, Кіра, Марина, Нестор, Микола, Сергій, пише 24 канал.

Народні прикмети на 13 березня

– Якщо сніг на дахах 13 березня вже розтанув, значить, скоро почнеться відлига.

– Пішов дощ – влітку буде хороша погода.

– Прилетіли граки – сніг скоро розтане, але влітку буде багато дощів.

– Навколо сонця видно кола - рік буде врожайним. Також можна очікувати на хороший кльов у серпні та вересні.

– Похмура погода 13 березня – вночі очікуйте заморозки.

– Сонячний день 13 березня – рік буде родючим.

– У сонячну погоду на Василя повітря на вулиці має цілющу силу.

Що можна робити 13 березня

1. Якщо 13 березня поставити в будинку гілочку ялини або сосни, то члени сім'ї будуть здорові весь рік.

2. Сьогодні можна заварювати і пити чай із соснових бруньок – це обіцяє благополуччя.

Що не можна робити 13 березня

1. Не вирішуйте жодних фінансових питань. Не плануйте великих покупок та не беріть гроші в борг.

2. Не варто вишивати чи шити, адже через деякий час у вас може погіршитися зір

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Теги: 13 березня, календар, прикмети
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