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Сьогодні перекриють центральні вулиці Луцька

Сьогодні перекриють центральні вулиці Луцька
У Луцьку призупинять рух центральними вулицями міста через громадську ходу до Дня українського добровольця.

Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.

Так, о 13:00 відбудеться громадська панахида та покладання квітів до каменю на місці спорудження пам’ятника загиблим в АТО волинянам на меморіальному комплексі “Вічна Слава”.

О 13.20 – громадська хода за маршрутом: Меморіальний комплекс “Вічна Слава”, проспект Василя Мойсея, вулиця Винниченка, Театральний майдан.

Під час ходи призупинять рух транспорту проспектом Василя Мойсея, вулицею Винниченка, проспектом Волі.

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Теги: рух, центр, Луцьк, перекриття
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