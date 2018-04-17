Сьогодні перекриють центральні вулиці Луцька





Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.



Так, о 13:00 відбудеться громадська панахида та покладання квітів до каменю на місці спорудження пам’ятника загиблим в АТО волинянам на меморіальному комплексі “Вічна Слава”.



О 13.20 – громадська хода за маршрутом: Меморіальний комплекс “Вічна Слава”, проспект Василя Мойсея, вулиця Винниченка, Театральний майдан.



Під час ходи призупинять рух транспорту проспектом Василя Мойсея, вулицею Винниченка, проспектом Волі.

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