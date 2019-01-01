Щоб шахраї не скористалися: у луцькому ЦНАПі можна подати оголошення про втрату документів
Сьогодні, 09:25
У луцькому ЦНАПі можна скористатися не лише адміністративними послугами з відновлення низки втрачених документів, а й подати оголошення про втрату старих.
Про це йдеться на сторінці центру у Facebook.
У ЦНАПі зазначають, що про втрату документа необхідно обов’язково подати оголошення в газету. Таким чином ви повідомите про те, що втрачений документ вже недійсний і ніхто його не зможе використати у шахрайських цілях.
Відразу подати оголошення в газету можна про втрату свідоцтва на право власності на житло та про втрату посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї.
Для цього необхідно заповнити відповідну заяву і дочекатися виходу чергового номеру з надрукованим оголошенням. Вартість послуги становить 30 гривень.
"Сподіваємося, що нова послуга допоможе зберегти дорогоцінний час і нерви", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці центру у Facebook.
У ЦНАПі зазначають, що про втрату документа необхідно обов’язково подати оголошення в газету. Таким чином ви повідомите про те, що втрачений документ вже недійсний і ніхто його не зможе використати у шахрайських цілях.
Відразу подати оголошення в газету можна про втрату свідоцтва на право власності на житло та про втрату посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї.
Для цього необхідно заповнити відповідну заяву і дочекатися виходу чергового номеру з надрукованим оголошенням. Вартість послуги становить 30 гривень.
"Сподіваємося, що нова послуга допоможе зберегти дорогоцінний час і нерви", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині найдорожче в Україні пшоно
Сьогодні, 09:33
Курс валют у Луцьку на 13 березня
Сьогодні, 09:30
Щоб шахраї не скористалися: у луцькому ЦНАПі можна подати оголошення про втрату документів
Сьогодні, 09:25
Сьогодні перекриють центральні вулиці Луцька
Сьогодні, 08:57