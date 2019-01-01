Щоб шахраї не скористалися: у луцькому ЦНАПі можна подати оголошення про втрату документів

У луцькому ЦНАПі можна скористатися не лише адміністративними послугами з відновлення низки втрачених документів, а й подати оголошення про втрату старих.Про це йдеться на сторінці центру у Facebook.У ЦНАПі зазначають, що про втрату документа необхідно обов’язково подати оголошення в газету. Таким чином ви повідомите про те, що втрачений документ вже недійсний і ніхто його не зможе використати у шахрайських цілях.Відразу подати оголошення в газету можна про втрату свідоцтва на право власності на житло та про втрату посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї.Для цього необхідно заповнити відповідну заяву і дочекатися виходу чергового номеру з надрукованим оголошенням. Вартість послуги становить 30 гривень."Сподіваємося, що нова послуга допоможе зберегти дорогоцінний час і нерви", - йдеться у повідомленні.