Курс валют у Луцьку на 13 березня
Сьогодні, 09:30
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.349, а продаж - 26.759.
Євро при купівлі становить - 29.417, при продажу - 30.188.
Курс російського рубля: купівля - 0.352, продаж - 0.416.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.690, продаж - 7.100.
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Євро при купівлі становить - 29.417, при продажу - 30.188.
Курс російського рубля: купівля - 0.352, продаж - 0.416.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.690, продаж - 7.100.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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