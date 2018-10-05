На Волині найдорожче в Україні пшоно
Сьогодні, 09:33
Волинь очолює топ областей України, де найдорожче продають пшоно.
Про це у Facebook повідомив очільник Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
За словами Олексія Дорошенка, найбільша вартість пшона у Волинській області, де його ціна становить 28,7 гривні.
Найменша вартість крупи на Тернопільщині, де пшоно можна придбати за 22,4 гривні. Різниця в ціні – 6,3 гривні, або ж 28 %.
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Про це у Facebook повідомив очільник Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
За словами Олексія Дорошенка, найбільша вартість пшона у Волинській області, де його ціна становить 28,7 гривні.
Найменша вартість крупи на Тернопільщині, де пшоно можна придбати за 22,4 гривні. Різниця в ціні – 6,3 гривні, або ж 28 %.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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