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На Волині найдорожче в Україні пшоно

На Волині найдорожче в Україні пшоно
Волинь очолює топ областей України, де найдорожче продають пшоно.

Про це у Facebook повідомив очільник Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

За словами Олексія Дорошенка, найбільша вартість пшона у Волинській області, де його ціна становить 28,7 гривні.

Найменша вартість крупи на Тернопільщині, де пшоно можна придбати за 22,4 гривні. Різниця в ціні – 6,3 гривні, або ж 28 %.

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Теги: продукти, ціни, пшоно
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