Скільки волинянам доведеться викласти за кошик з крупами, олією та макаронами

Розповіли, скільки на Волині коштує кошик з бакалією.Про це у Facebook повідомив очільник Української асоціації постачальників торговельних мережЗа власними даними Асоціації постачальників торговельних мереж, із березня 2018 року по лютий цього року, тобто за 11 місяців, вартість бакалійного кошика зросла на 14%.Так, зокрема, пшоно подорожчало на 48%, макарони – на 36%, ячка – на 23%, рис і борошно – на 18%, а манка – на 17%. Водночас подешевшали гречка – на 17% і цукор – на 7%.Найдорожчий кошик у Київській області – 187 гривень, тоді як найдешевший у Тернопільській – 154 гривні. Різниця у вартості складає 33 гривні, або 21%.Волинь увійшла у перелік областей, де за бакалію правлять середню ціну. Так, середняками є Івано-Франківська область, де такий бакалійний набір обійдеться в 172 гривні, Волинська – у 171 гривню, Луганська і Одеська – по 167 гривень, Львівська – 166 гривень, Харківська, Херсонська, Хмельницька і Черкаська – по 165 гривень, Вінницька, Житомирська, Миколаївська, Рівненська і Чернігівська – по 163 гривні.