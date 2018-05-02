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Зухвале вбивство на Черкащині: чоловік застрелив подружжя під час пограбування

Зухвале вбивство на Черкащині: чоловік застрелив подружжя під час пограбування
У Звенигородці Черкаської області невідомий застрелив подружню пару. Трагедія сталася ввечері 12 березня.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін, зловмисник проник до приватного будинку пенсіонерів після 21:00 вівторка, - пише Обозреватель.

У момент нападу в приміщенні перебували чоловік і жінка, 1951 і 1961 років народження, а також 90-річна мати потерпілої. За словами Аброськіна, злочинець вимагав у господарів гроші, погрожуючи зброєю. Коли ж пенсіонери почали чинити опір, вистрілив у них.

"Вже будучи тяжко пораненими, чоловік зміг набрати номер доньки, передати телефон дружині, яка змогла сказати, що на них скоєно напад", — написав перший заступник голови Нацполіціі.

Він додав, що сім'я займалася бізнесом — 68-річний чоловік і 58-річна жінка тримали на місцевому ринку два магазини. Постраждалі померли в лікарні.

Станом на ранок 13 березня на місці події працюють правоохоронні органи.


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Теги: напад, вбивство, подружжя
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