Відомого луцького активіста судять за шахрайства на 10 мільйонів

Петра Верзуна, який шахрайським шляхом



Луцькому бізнесмену, громадському активісту, колишньому чиновнику і кандидату в депутати від «Самопомочі» Петру Верзуну загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, - пише



Засновника громадської організації ВОГО «Фонд місцевого розвитку» прокуратура звинувачує у вчиненні низки шахрайств, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та вчиненні опору правоохоронцеві.



В обвинувальному акті вказується, що Петро Верзун з початку 2011 до середини 2016 року видурив у 13 громадян коштів у різній валюті на суму більше 10 мільйонів гривень. Він «позичав» гроші нібито на розвиток власного бізнесу, пов’язаного з наданням інформаційних послуг з оформлення віз для виїзду за кордон, а також для торгівлі валютою на міжбанківській біржі.



У прокуратурі зазначають, що зловмисник не збирався повертати позичальникам гроші: частину коштів він використав для власних потреб, а більше 500 тисяч гривень вніс на рахунки ВОГО «Фонд місцевого розвитку» та перемістив на рахунки інших суб’єктів господарювання.



Крім того, активіст чинив опір правоохоронцеві під час санкціонованого обшуку в його помешканні 2 березня 2018 року.



Ухвалою колегії Ковельського міськрайонного суду від 5 жовтня 2018 року, в складі головуючого судді Тараса Наваляного, суддів Сергія Панасюка та В’ячеслава Лесика, строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою Петру Верзуну було продовжено строком на 60 днів та визначено йому заставу, що становить 552 тисячі 300 гривень.



Аналогічні ухвали із заставою в півмільйона гривень суд прийняв 29 листопада та 25 січня, однак заставу за обвинуваченого так ніхто і не вніс.



Захисником Петра Верзуна виступає відомий луцький адвокат Микола Сорокопуд – чоловік депутатки Верховної Ради України Ірини Констанкевич з партії «УКРОП», який у 2016 році захищав у Ковелі хабарника з мерії Дмитра Бручу, а у 2017 році сам попався на хабарі.



Оскільки Вища рада правосуддя звільнила ковельського суддю Тараса Наваляного, то головуючою по справі призначена суддя Ірина Логвинюк. Наступне судове засідання призначене на 9 годину 30 хвилин 14 березня.

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