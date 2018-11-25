У Луцьку вночі знайшли Mercedes, який був у розшуку





Сьогодні, 13 березня, патрульні поліцейські зупинили автомобіль Mercedes Benz за порушення правил дорожнього руху, - пише патрульна поліція Волинської області.



Під час перевірки автомобіля у базі Нацполіції встановили, що даний автомобіль знаходиться в розшуку.



Також з’ясували, що 42-річний водій уже мав проблеми із законом за незаконне заволодіння транспортним засобом.



На місце події викликано слідчо-оперативну групу. Автомобіль вилучили на арештмайданчик.

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