У Луцьку вночі знайшли Mercedes, який був у розшуку
Сьогодні, 10:12
У Луцьку патрульні вночі виявили автомобіль у розшуку.
Сьогодні, 13 березня, патрульні поліцейські зупинили автомобіль Mercedes Benz за порушення правил дорожнього руху, - пише патрульна поліція Волинської області.
Під час перевірки автомобіля у базі Нацполіції встановили, що даний автомобіль знаходиться в розшуку.
Також з’ясували, що 42-річний водій уже мав проблеми із законом за незаконне заволодіння транспортним засобом.
На місце події викликано слідчо-оперативну групу. Автомобіль вилучили на арештмайданчик.
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Сьогодні, 13 березня, патрульні поліцейські зупинили автомобіль Mercedes Benz за порушення правил дорожнього руху, - пише патрульна поліція Волинської області.
Під час перевірки автомобіля у базі Нацполіції встановили, що даний автомобіль знаходиться в розшуку.
Також з’ясували, що 42-річний водій уже мав проблеми із законом за незаконне заволодіння транспортним засобом.
На місце події викликано слідчо-оперативну групу. Автомобіль вилучили на арештмайданчик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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