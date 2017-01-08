У селі під Луцьком зловили чоловіка, який підпалив поле із сухою травою
Сьогодні, 11:01
У селі Княгининок Луцького району горіло поле із сухою травою.
Повідомлення про пожежу надішло до рятувальників 12 березня о 15:11, - інформує ДСНС України у Волинській області.
Загорання швидко ліквідували.
Про загорання повідомила інспектор з благоустрою села Княгининок, яка й виявила місцевого мешканця за спалюванням посуші. 56-річного чоловіка притягнули до адмінвідповідальності – склали протокол за статтею 152. «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів» Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Повідомлення про пожежу надішло до рятувальників 12 березня о 15:11, - інформує ДСНС України у Волинській області.
Загорання швидко ліквідували.
Про загорання повідомила інспектор з благоустрою села Княгининок, яка й виявила місцевого мешканця за спалюванням посуші. 56-річного чоловіка притягнули до адмінвідповідальності – склали протокол за статтею 152. «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів» Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Двадцятимільйонний субпроект Світового банку на Волині – на фінішній прямій. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:06
У селі під Луцьком зловили чоловіка, який підпалив поле із сухою травою
Сьогодні, 11:01
На Волині підліток викрав з магазину понад 23 тисячі гривень
Сьогодні, 10:52