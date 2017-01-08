У селі під Луцьком зловили чоловіка, який підпалив поле із сухою травою





Повідомлення про пожежу надішло до рятувальників 12 березня о 15:11, - інформує ДСНС України у Волинській області.



Загорання швидко ліквідували.



Про загорання повідомила інспектор з благоустрою села Княгининок, яка й виявила місцевого мешканця за спалюванням посуші. 56-річного чоловіка притягнули до адмінвідповідальності – склали протокол за статтею 152. «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів» Кодексу України про адміністративні правопорушення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Княгининок Луцького району горіло поле із сухою травою.Повідомлення про пожежу надішло до рятувальників 12 березня о 15:11, - інформує ДСНС України у Волинській області.Загорання швидко ліквідували.Про загорання повідомила інспектор з благоустрою села Княгининок, яка й виявила місцевого мешканця за спалюванням посуші. 56-річного чоловіка притягнули до адмінвідповідальності – склали протокол за статтею 152. «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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