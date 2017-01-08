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У селі під Луцьком зловили чоловіка, який підпалив поле із сухою травою

У селі під Луцьком зловили чоловіка, який підпалив поле із сухою травою
У селі Княгининок Луцького району горіло поле із сухою травою.

Повідомлення про пожежу надішло до рятувальників 12 березня о 15:11, - інформує ДСНС України у Волинській області.

Загорання швидко ліквідували.

Про загорання повідомила інспектор з благоустрою села Княгининок, яка й виявила місцевого мешканця за спалюванням посуші. 56-річного чоловіка притягнули до адмінвідповідальності – склали протокол за статтею 152. «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів» Кодексу України про адміністративні правопорушення.


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Теги: пожежа, Княгининок
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