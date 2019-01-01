У Луцьку вже тріщить скандальний міст на Ковельській. ФОТО
Сьогодні, 10:33
У Луцьку помітили тріщини на нещодавно відремонованому мосту на вулиці Ковельській.
Про це у Facebook повідомив Андрій Горщаль.
"Ремонт за 14 мільйонів гривень кажете? Сучасна гідроізоляція? Гарантія 10 років? Не встигли тротуари доробити, а полотно вже тріщати почало..." - нарікає чоловік.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку скаржаться на затяжний ремонт мосту на Ковельській
Зазначимо, загальна вартість ремонтних робіт складає 14 мільйонів гривень.
У грудні волинські ЗМІ писали про те, що підрядник дав 10-річну гарантію на покриття. Тоді на мосту вже завершили вкладання вирівнюючого шару асфальту.
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Про це у Facebook повідомив Андрій Горщаль.
"Ремонт за 14 мільйонів гривень кажете? Сучасна гідроізоляція? Гарантія 10 років? Не встигли тротуари доробити, а полотно вже тріщати почало..." - нарікає чоловік.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку скаржаться на затяжний ремонт мосту на Ковельській
Зазначимо, загальна вартість ремонтних робіт складає 14 мільйонів гривень.
У грудні волинські ЗМІ писали про те, що підрядник дав 10-річну гарантію на покриття. Тоді на мосту вже завершили вкладання вирівнюючого шару асфальту.
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