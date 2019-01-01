На Донбасі військовий підірвав себе та двох товаришів після сварки
Сьогодні, 10:39
У Донецькій області на позиції військовослужбовець підірвав себе та двох товаришів по службі. Підривник та ще один військовий в результаті вибуху загинули.
Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася на позиції в районі села Невельське в Ясинуватському районі. Попередньо встановлено, що між двома військовослужбовцями виник конфлікт. Один з них після сварки, яка відбувалася у бліндажі, підірвав ручну гранату. В результаті вибуху сам підривник та військовий, з яким у нього виник конфлікт, - загинули. Ще один військовий, який перебував у бліндажі, отримав поранення.
Наразі поліція проводить досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася на позиції в районі села Невельське в Ясинуватському районі. Попередньо встановлено, що між двома військовослужбовцями виник конфлікт. Один з них після сварки, яка відбувалася у бліндажі, підірвав ручну гранату. В результаті вибуху сам підривник та військовий, з яким у нього виник конфлікт, - загинули. Ще один військовий, який перебував у бліндажі, отримав поранення.
Наразі поліція проводить досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині підліток викрав з магазину понад 23 тисячі гривень
Сьогодні, 10:52
На Донбасі військовий підірвав себе та двох товаришів після сварки
Сьогодні, 10:39
У Луцьку вже тріщить скандальний міст на Ковельській. ФОТО
Сьогодні, 10:33
У Луцьку вночі знайшли Mercedes, який був у розшуку
Сьогодні, 10:12