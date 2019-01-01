На Донбасі військовий підірвав себе та двох товаришів після сварки





Про це



Подія сталася на позиції в районі села Невельське в Ясинуватському районі. Попередньо встановлено, що між двома військовослужбовцями виник конфлікт. Один з них після сварки, яка відбувалася у бліндажі, підірвав ручну гранату. В результаті вибуху сам підривник та військовий, з яким у нього виник конфлікт, - загинули. Ще один військовий, який перебував у бліндажі, отримав поранення.



Наразі поліція проводить досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Донецькій області на позиції військовослужбовець підірвав себе та двох товаришів по службі. Підривник та ще один військовий в результаті вибуху загинули.Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.Подія сталася на позиції в районі села Невельське в Ясинуватському районі. Попередньо встановлено, що між двома військовослужбовцями виник конфлікт. Один з них після сварки, яка відбувалася у бліндажі, підірвав ручну гранату. В результаті вибуху сам підривник та військовий, з яким у нього виник конфлікт, - загинули. Ще один військовий, який перебував у бліндажі, отримав поранення.Наразі поліція проводить досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

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