На Волині підліток викрав з магазину понад 23 тисячі гривень





Учора, 11 березня, до поліції звернулася продавець продуктового магазину та повідомила, що із приміщення закладу викрали понад 23 тис. грн, - пише ГуНП у Волинській області.



Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 16-річний житель цього ж району. Викрадені гроші правоохоронці вилучили.



Триває досудове слідство розпочате за ч.3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.









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