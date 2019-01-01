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На Волині підліток викрав з магазину понад 23 тисячі гривень

На Волині підліток викрав з магазину понад 23 тисячі гривень
У Маневичах 16-річний хлопець викрав із магазину чималу суму грошей.

Учора, 11 березня, до поліції звернулася продавець продуктового магазину та повідомила, що із приміщення закладу викрали понад 23 тис. грн, - пише ГуНП у Волинській області.

Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 16-річний житель цього ж району. Викрадені гроші правоохоронці вилучили.

Триває досудове слідство розпочате за ч.3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.




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Теги: гроші, підліток, крадіжка
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