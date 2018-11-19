У Луцьку до війни хотіли звести будинки з лежаками і терасами на дахах





Ці рішення були зумовлені модою ідеї європейських модерністів з Німеччини та Франції. Запропонований ними ще в 1920-х роках функціоналізм став вагомою віхою всього модернізму, який в осучаснених формах не полишає популярності і в наші дні, - пишуть



На місці осушеної заплави річки Глушець міська влада вирішила збудувати новий район. На оголошений конкурс подали 3 проекти розпланування території. Всі вони відзначалися високим рівнем містобудівельної думки. Серед авторів, які пропонували свої проекти будинків для нового району, був луцький архітектор Юзеф Новак.



Він видав щонайменше два проекти дуже стильних житлових будинків із терасами на даху. В одному із них навіть передбачив сонячні ванни. На терасі містилася окрема кімната, де зберігалися лежаки, поруч були 2 душі.



З тераси будинку відкривався вигляд на замок і навколишні зелені насадження. Двоповерхова споруда симетричного планування зі спареними балконами і металевими лініями-огородженнями тераси. Свіжа ідея з лаконічним вирішенням. Рік створення – 1935.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 1930-х роках в Луцьку проектували будинки з душем і лежаками на терасах.Ці рішення були зумовлені модою ідеї європейських модерністів з Німеччини та Франції. Запропонований ними ще в 1920-х роках функціоналізм став вагомою віхою всього модернізму, який в осучаснених формах не полишає популярності і в наші дні, - пишуть Хроніки Любарта На місці осушеної заплави річки Глушець міська влада вирішила збудувати новий район. На оголошений конкурс подали 3 проекти розпланування території. Всі вони відзначалися високим рівнем містобудівельної думки. Серед авторів, які пропонували свої проекти будинків для нового району, був луцький архітекторВін видав щонайменше два проекти дуже стильних житлових будинків із терасами на даху. В одному із них навіть передбачив сонячні ванни. На терасі містилася окрема кімната, де зберігалися лежаки, поруч були 2 душі.З тераси будинку відкривався вигляд на замок і навколишні зелені насадження. Двоповерхова споруда симетричного планування зі спареними балконами і металевими лініями-огородженнями тераси. Свіжа ідея з лаконічним вирішенням. Рік створення – 1935.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію