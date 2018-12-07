Екс-директора волинського підприємства судять через завищення вартості тепла у Ковелі





Про це йдеться на сайті Верховенство права, - пише



Директор ТОВ «Західтепло», як стверджує прокуратура, в порушення вимог посадової інструкції подав у неуповноважений орган і не за встановленою формою розрахунок вартості тарифу 1 Гкал теплової енергії, виробленої модульними котельнями товариства. Це призвело до утвердження такого розрахунку без перевірки його правильності та обґрунтованості, всупереч відмові Ковельської міської ради. Розрахунок був завищений зайвим показником: «Втрати тепла на теплотрасі».



Внаслідок завищення тарифу ПТУ №5 м Ковеля і Ковельський професійний ліцей у 2013-2014 роках переплатили ТОВ «Західтепло» 191 591 гривень. Цим було завдано матеріальних збитків Волинському обласному бюджету і навчальним закладам.



Прокуратура звинуватила директора ТОВ «Західтепло», уродженця села Запілля Любомльського району, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України. Але Ковельський міськрайонний суд Волинської області та згодом Апеляційний суд області виправдали чоловіка у зв'язку з недоведеністю вчинення кримінального правопорушення, в якому той обвинувачувався.



Верховний суд, розглядаючи касаційну скаргу прокуратури, зробив висновок, що судами першої та апеляційної інстанцій не були спростовані документальні докази, подані стороною обвинувачення, та дана неправдива оцінка показанням свідків.



Скарга прокурора задоволена, Верховний Суд скасував попереднє рішення і призначив новий розгляд в суді апеляційної інстанції. Колишньому директору може загрожувати від 2 до 5 років ув'язнення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишнього директора ТОВ «Західтепло», що обслуговує місто Ковель, звинувачують в завищенні вартості тепла, що нанесло обласному бюджету збитків більш ніж на 190 тисяч гривень. Йому може загрожувати ув'язнення.Про це йдеться на сайті Верховенство права, - пише Район.Бізнес Директор ТОВ «Західтепло», як стверджує прокуратура, в порушення вимог посадової інструкції подав у неуповноважений орган і не за встановленою формою розрахунок вартості тарифу 1 Гкал теплової енергії, виробленої модульними котельнями товариства. Це призвело до утвердження такого розрахунку без перевірки його правильності та обґрунтованості, всупереч відмові Ковельської міської ради. Розрахунок був завищений зайвим показником: «Втрати тепла на теплотрасі».Внаслідок завищення тарифу ПТУ №5 м Ковеля і Ковельський професійний ліцей у 2013-2014 роках переплатили ТОВ «Західтепло» 191 591 гривень. Цим було завдано матеріальних збитків Волинському обласному бюджету і навчальним закладам.Прокуратура звинуватила директора ТОВ «Західтепло», уродженця села Запілля Любомльського району, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України. Але Ковельський міськрайонний суд Волинської області та згодом Апеляційний суд області виправдали чоловіка у зв'язку з недоведеністю вчинення кримінального правопорушення, в якому той обвинувачувався.Верховний суд, розглядаючи касаційну скаргу прокуратури, зробив висновок, що судами першої та апеляційної інстанцій не були спростовані документальні докази, подані стороною обвинувачення, та дана неправдива оцінка показанням свідків.Скарга прокурора задоволена, Верховний Суд скасував попереднє рішення і призначив новий розгляд в суді апеляційної інстанції. Колишньому директору може загрожувати від 2 до 5 років ув'язнення.

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