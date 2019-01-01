На Волині зловили «рибних» порушників. ФОТО

У період з 4 по 11 лютого 2019 року працівники Волинського рибоохоронного патруля спільно із громадськими інспекторами зафіксували 19 порушень законодавства у сфері охорони водних біоресурсів.Так, склали сім протоколів за ч. 4 ст. 85 КУпАП та дев’ять - за ч. 3 ст. 85 КУпАП. Крім цього, оформили три безгосподарські акти, згідно з якими конфіскували 33 од. заборонених знарядь лову, - повідомили у прес-службі Волинського рибоохоронного патруля.Для прикладу, 6 лютого під час проведення рибоохоронного рейду на озерах Плотичне та Тучне, які знаходяться неподалік с. Ветли Любешівського району Волинської області, виявили трьох громадян, які незаконно ловили рибу сітками, не маючи дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів."Завдяки оперативним діям інспекторів рибоохоронного патруля, порушникам не вдалося завдати збитків рибному господарству України. На даних осіб складено протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпА які будуть направлено до Любешівського районного суду для притягнення винних до відповідальності. На вище вказаних озерах також було виявлено та вилучено 25 од. безгосподарських сіток загальною довжиною 1 000 м. про що складено два акта виявлення та вилучення майна власника якого не встановлено.З метою попередження порушень у сфері рибоохоронного законодавства працівниками Управління активно ведеться масово-роз’яснювальна робота серед населення області", - йдеться у повідомленні.