Повідомили про стан 14-річної дівчини, яку знайшли понівеченою у Ковелі





Наразі дитина – у лікарні. Її стан – досі важкий, йдеться у сюжеті



Завідувачка відділення анестезіології ковельської лікарні Тетяна Приходько розповіла, що дівчинка потрапила до лікарні з важкою травмою хребта – переломом грудних хребців, двостороннім переломом ребер, двостороннім забоєм легень, а також переломом кісток тазу.



Дитину одразу скерували у реанімацію. Далі ж її стан стабілізувався.



Слідчий Ковельського відділу поліції Ірина Лобко повідомила, що за цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України. Йдеться про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Уже призначили судмедекспертизу.



Дівчина – у лікарні. Стан її важкий, але стабільний. Лікарі кажуть, що вона потребує спеціалізованої допомоги, зокрема – дитячого нейрохірурга.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Увечері в суботу, 9 березня, у Ковелі зникла 14-річна дівчина. Батьки забили на сполох вранці наступного дня. А вже в обідню пору 10 березня поліцейські знайшли її понівеченою неподалік вулиці Відродження Наразі дитина – у лікарні. Її стан – досі важкий, йдеться у сюжеті 12 каналу Завідувачка відділення анестезіології ковельської лікарнірозповіла, що дівчинка потрапила до лікарні з важкою травмою хребта – переломом грудних хребців, двостороннім переломом ребер, двостороннім забоєм легень, а також переломом кісток тазу.Дитину одразу скерували у реанімацію. Далі ж її стан стабілізувався.Слідчий Ковельського відділу поліціїповідомила, що за цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України. Йдеться про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Уже призначили судмедекспертизу.Дівчина – у лікарні. Стан її важкий, але стабільний. Лікарі кажуть, що вона потребує спеціалізованої допомоги, зокрема – дитячого нейрохірурга.

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