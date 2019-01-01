Де на Волині та у Луцьку не буде світла 14 березня
Сьогодні, 19:00
На Волині 14 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
Пилорама
с. Селець, вул.: Лопатіна
4. 09:00-17:00
с. Рогожани, вул. Незалежності, Молодіжна, Котовського, Шевченка
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-97
с.Борочичі 09:00-17:00 ФОП Прокопчук М.С. магазин
ТзОВ Горохів-насіння Столова
ТзОВ Горохів-насіння Конторас с. Борочичі:
вул. Шевченка,
вул. Польова
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4 Л-2 від ЩТП-288 для капітального ремонту ПЛ 9:00-17:00 с.Лежниця вул.Центральна 68-119
Камінь-Каширський район
1. КТП-99 Л-2 09:30 – 16:00 с.Нуйно, вул.Янівка, вул.Молоді, вул.Залізнична.
2. КТП-110 10:00 – 17:00 Амбулаторія, Ветдільниця, ССТ Сошично (Аптека, Магазин, Контора), ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.М. с.Сошично, вул.Ковельська, вул..Миру, вул.Красна.
3. ПЛ-10кВ Л-01-02 (ТП-333, 229, 160, 142, 317). 10:00 – 17:00 Сільська рада, ПП Лещинська М.А., Школа, Медпункт, АТС, Поштове відділення, Лісництво (контора, пилорама), Будинок культури, ССТ Полиці (магазин), Церква, Молитовний будинок, ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (мобільна станція), ПП Смаль С.П., ПрАТ МТС "Україна" (мобільна станція). с.Піщане
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Ков. управ. Держ.каз.служби,
ПТМ "Ковельтепло", котельна СШ-4,
РЖКП №1,
Ф. О.Тимощук О. Д.,
ПП "АКО-ФАРМ",
ФОП Місюра О. В.,
Ф.О. Кушнерук А. Ю.,
ФОП Тітівалов К. К.,
ЖБК "Супутник",
Ков. управління освіти вик. ком., ДС № 2,
ФОП Середа Т. В.,
ФОП Савич М. С.,
Адвокатська контора,
ФОП Савич М. С.,
ТзОВ "УТМ",
ЖБК "Мир",
Ков. управління освіти вик. ком., гімназія №4,
ФОП Ховайло А. М.,
Ф.О. Дуда О. Г.,
ФОП Бордійчук Н. С.,
ФОП Романюк М. В.,
ФОП Проц А. В. м. Ковель, вул. Кармелюка,
вул. Винниченка, вул. Грушевського, вул. Вербицького, вул. Незалежності, вул. Кармелюка, вул. У. Самчука.
2. ПЛ – 10 кВ Л 20-07
від ЛР 604 (ТП-281, ТП-222, ТП-280,
ТП-634, ТП-628,
ТП-555, ТП-284,
ТП-629, ТП-282,
ТП-559, ТП-560) 9:00-17:00 ФОП Зуб С. М.,
ФОП Коваль С. В.,
ФОП Старушик Р. М.,
ФОП Холонюк Ю. В.,
Ф. г "Кошара",
ПрАТ "МТС УКРАЇНА",
СТзОВ "Сагайдачного",
Ковельське МТМО,
Ковельське П-во вет.медицини,
ПАТ "Укртелеком",
Вол.дирекція УДППЗ,
Ковельське Райво,
Дубівське СТ,
Церква с. Кругель,
ФОП Шворак П. Є. с. Старі Кошари,
с. Кругель,
с. Краснодуб'є,
с. Нові Кошари.
3. ПЛ – 10 кВ Л 06-03
(ТП-250, ТП-249,
ТП-293, ТП-549) 9:00-17:00 СФГ "Голд ленд",
ФОП Димчук О. О.,
Ковельське МТМО,
Церква с. Перковичі. с.Перковичі,
с.Іванівка.
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с. Павловичі вул. Паламарчука: населення
місто Луцьк
1. 09:30-12:30
Магазин «Забіяка» (вул Арцеулова12), Перукарня (вул Арцеулова20), магазин продтоварів (вул Арцеулова16), вул. Арцеулова 12,14,16,18,20,
Луцький район
1. 09:30-17:00
Приватна фірма „Мітра” с. Омеляник вул. Ювілейна, Спортивна, Миру, Проектна, Стуса, Педагогічна, Будівельна, Набережна, Дубова, Нагірна, Лисенка
Любомльський та Шацький райони
1. КТП- 406 10:00 – 17:00 Любомльське міжгосп. спеціаліз. лісогоспод. підприємство с,Куснища вул.Б. Хмельницького,
Шкільна
2. КТП-317 10:00 – 17:00 Магазин с,Масловець
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Некрасова
вул.Рябченюка
вул.Хасевича
вул.Гоголя
вул.Наливайко
вул.Сагайдачного
вул.Заводська, 1, 3, 4
вул.Павлова, 41-47
вул.Кутузова
пров.Вишневий
вул.Польова
вул.Довженка
вул.Крилова, 8
вул.І.Франка, 40-50
вул.Ціолковського, 35, 34-42
вул.Поліська
вул.К.Карого
вул.Полуботка, 1-15, 2-18
вул.К.Савури
Ратнівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 9:00-17:00 с.Забара вул. 8 Березня, 21-31, 2-18, 1-19
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-71 9:00-17:00 м.Рожище магазин м.Рожище вул.Набережна, Зарічна, Сухарєва, 39-77,
6 Л69-02 після ЛР-246 9:00-17:00 смт.Дубище ферма, автомайстерня, виробнича база, КНС, ГРП-1, СКЗ, торговий кіоск, церква, костел, станція обеззалізнення води.
с.Носачевичі забійний цех, смт.Дубище
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-72 9:00-17:00 м.Рожище контора м.Рожище вул.Сковороди , Я.Мудрого, Промислова, 27-63, 14-30.
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м.Рожище, вул. Промислова, 65-147, 142-146, Набережна,115
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Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
Пилорама
с. Селець, вул.: Лопатіна
4. 09:00-17:00
с. Рогожани, вул. Незалежності, Молодіжна, Котовського, Шевченка
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-97
с.Борочичі 09:00-17:00 ФОП Прокопчук М.С. магазин
ТзОВ Горохів-насіння Столова
ТзОВ Горохів-насіння Конторас с. Борочичі:
вул. Шевченка,
вул. Польова
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4 Л-2 від ЩТП-288 для капітального ремонту ПЛ 9:00-17:00 с.Лежниця вул.Центральна 68-119
Камінь-Каширський район
1. КТП-99 Л-2 09:30 – 16:00 с.Нуйно, вул.Янівка, вул.Молоді, вул.Залізнична.
2. КТП-110 10:00 – 17:00 Амбулаторія, Ветдільниця, ССТ Сошично (Аптека, Магазин, Контора), ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.М. с.Сошично, вул.Ковельська, вул..Миру, вул.Красна.
3. ПЛ-10кВ Л-01-02 (ТП-333, 229, 160, 142, 317). 10:00 – 17:00 Сільська рада, ПП Лещинська М.А., Школа, Медпункт, АТС, Поштове відділення, Лісництво (контора, пилорама), Будинок культури, ССТ Полиці (магазин), Церква, Молитовний будинок, ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (мобільна станція), ПП Смаль С.П., ПрАТ МТС "Україна" (мобільна станція). с.Піщане
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Ков. управ. Держ.каз.служби,
ПТМ "Ковельтепло", котельна СШ-4,
РЖКП №1,
Ф. О.Тимощук О. Д.,
ПП "АКО-ФАРМ",
ФОП Місюра О. В.,
Ф.О. Кушнерук А. Ю.,
ФОП Тітівалов К. К.,
ЖБК "Супутник",
Ков. управління освіти вик. ком., ДС № 2,
ФОП Середа Т. В.,
ФОП Савич М. С.,
Адвокатська контора,
ФОП Савич М. С.,
ТзОВ "УТМ",
ЖБК "Мир",
Ков. управління освіти вик. ком., гімназія №4,
ФОП Ховайло А. М.,
Ф.О. Дуда О. Г.,
ФОП Бордійчук Н. С.,
ФОП Романюк М. В.,
ФОП Проц А. В. м. Ковель, вул. Кармелюка,
вул. Винниченка, вул. Грушевського, вул. Вербицького, вул. Незалежності, вул. Кармелюка, вул. У. Самчука.
2. ПЛ – 10 кВ Л 20-07
від ЛР 604 (ТП-281, ТП-222, ТП-280,
ТП-634, ТП-628,
ТП-555, ТП-284,
ТП-629, ТП-282,
ТП-559, ТП-560) 9:00-17:00 ФОП Зуб С. М.,
ФОП Коваль С. В.,
ФОП Старушик Р. М.,
ФОП Холонюк Ю. В.,
Ф. г "Кошара",
ПрАТ "МТС УКРАЇНА",
СТзОВ "Сагайдачного",
Ковельське МТМО,
Ковельське П-во вет.медицини,
ПАТ "Укртелеком",
Вол.дирекція УДППЗ,
Ковельське Райво,
Дубівське СТ,
Церква с. Кругель,
ФОП Шворак П. Є. с. Старі Кошари,
с. Кругель,
с. Краснодуб'є,
с. Нові Кошари.
3. ПЛ – 10 кВ Л 06-03
(ТП-250, ТП-249,
ТП-293, ТП-549) 9:00-17:00 СФГ "Голд ленд",
ФОП Димчук О. О.,
Ковельське МТМО,
Церква с. Перковичі. с.Перковичі,
с.Іванівка.
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с. Павловичі вул. Паламарчука: населення
місто Луцьк
1. 09:30-12:30
Магазин «Забіяка» (вул Арцеулова12), Перукарня (вул Арцеулова20), магазин продтоварів (вул Арцеулова16), вул. Арцеулова 12,14,16,18,20,
Луцький район
1. 09:30-17:00
Приватна фірма „Мітра” с. Омеляник вул. Ювілейна, Спортивна, Миру, Проектна, Стуса, Педагогічна, Будівельна, Набережна, Дубова, Нагірна, Лисенка
Любомльський та Шацький райони
1. КТП- 406 10:00 – 17:00 Любомльське міжгосп. спеціаліз. лісогоспод. підприємство с,Куснища вул.Б. Хмельницького,
Шкільна
2. КТП-317 10:00 – 17:00 Магазин с,Масловець
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Некрасова
вул.Рябченюка
вул.Хасевича
вул.Гоголя
вул.Наливайко
вул.Сагайдачного
вул.Заводська, 1, 3, 4
вул.Павлова, 41-47
вул.Кутузова
пров.Вишневий
вул.Польова
вул.Довженка
вул.Крилова, 8
вул.І.Франка, 40-50
вул.Ціолковського, 35, 34-42
вул.Поліська
вул.К.Карого
вул.Полуботка, 1-15, 2-18
вул.К.Савури
Ратнівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 9:00-17:00 с.Забара вул. 8 Березня, 21-31, 2-18, 1-19
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-71 9:00-17:00 м.Рожище магазин м.Рожище вул.Набережна, Зарічна, Сухарєва, 39-77,
6 Л69-02 після ЛР-246 9:00-17:00 смт.Дубище ферма, автомайстерня, виробнича база, КНС, ГРП-1, СКЗ, торговий кіоск, церква, костел, станція обеззалізнення води.
с.Носачевичі забійний цех, смт.Дубище
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-72 9:00-17:00 м.Рожище контора м.Рожище вул.Сковороди , Я.Мудрого, Промислова, 27-63, 14-30.
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м.Рожище, вул. Промислова, 65-147, 142-146, Набережна,115
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