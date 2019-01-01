Де на Волині та у Луцьку не буде світла 14 березня

На Волині 14 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00-17:00Пилорамас. Селець, вул.: Лопатіна4. 09:00-17:00с. Рогожани, вул. Незалежності, Молодіжна, Котовського, Шевченка1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-97с.Борочичі 09:00-17:00 ФОП Прокопчук М.С. магазинТзОВ Горохів-насіння СтоловаТзОВ Горохів-насіння Конторас с. Борочичі:вул. Шевченка,вул. Польова1. ПЛ-0,4 Л-2 від ЩТП-288 для капітального ремонту ПЛ 9:00-17:00 с.Лежниця вул.Центральна 68-1191. КТП-99 Л-2 09:30 – 16:00 с.Нуйно, вул.Янівка, вул.Молоді, вул.Залізнична.2. КТП-110 10:00 – 17:00 Амбулаторія, Ветдільниця, ССТ Сошично (Аптека, Магазин, Контора), ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.М. с.Сошично, вул.Ковельська, вул..Миру, вул.Красна.3. ПЛ-10кВ Л-01-02 (ТП-333, 229, 160, 142, 317). 10:00 – 17:00 Сільська рада, ПП Лещинська М.А., Школа, Медпункт, АТС, Поштове відділення, Лісництво (контора, пилорама), Будинок культури, ССТ Полиці (магазин), Церква, Молитовний будинок, ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (мобільна станція), ПП Смаль С.П., ПрАТ МТС "Україна" (мобільна станція). с.Піщане1. 9:00-17:00Ков. управ. Держ.каз.служби,ПТМ "Ковельтепло", котельна СШ-4,РЖКП №1,Ф. О.Тимощук О. Д.,ПП "АКО-ФАРМ",ФОП Місюра О. В.,Ф.О. Кушнерук А. Ю.,ФОП Тітівалов К. К.,ЖБК "Супутник",Ков. управління освіти вик. ком., ДС № 2,ФОП Середа Т. В.,ФОП Савич М. С.,Адвокатська контора,ФОП Савич М. С.,ТзОВ "УТМ",ЖБК "Мир",Ков. управління освіти вик. ком., гімназія №4,ФОП Ховайло А. М.,Ф.О. Дуда О. Г.,ФОП Бордійчук Н. С.,ФОП Романюк М. В.,ФОП Проц А. В. м. Ковель, вул. Кармелюка,вул. Винниченка, вул. Грушевського, вул. Вербицького, вул. Незалежності, вул. Кармелюка, вул. У. Самчука.2. ПЛ – 10 кВ Л 20-07від ЛР 604 (ТП-281, ТП-222, ТП-280,ТП-634, ТП-628,ТП-555, ТП-284,ТП-629, ТП-282,ТП-559, ТП-560) 9:00-17:00 ФОП Зуб С. М.,ФОП Коваль С. В.,ФОП Старушик Р. М.,ФОП Холонюк Ю. В.,Ф. г "Кошара",ПрАТ "МТС УКРАЇНА",СТзОВ "Сагайдачного",Ковельське МТМО,Ковельське П-во вет.медицини,ПАТ "Укртелеком",Вол.дирекція УДППЗ,Ковельське Райво,Дубівське СТ,Церква с. Кругель,ФОП Шворак П. Є. с. Старі Кошари,с. Кругель,с. Краснодуб'є,с. Нові Кошари.3. ПЛ – 10 кВ Л 06-03(ТП-250, ТП-249,ТП-293, ТП-549) 9:00-17:00 СФГ "Голд ленд",ФОП Димчук О. О.,Ковельське МТМО,Церква с. Перковичі. с.Перковичі,с.Іванівка.1. 9:00-17:00с. Павловичі вул. Паламарчука: населення1. 09:30-12:30Магазин «Забіяка» (вул Арцеулова12), Перукарня (вул Арцеулова20), магазин продтоварів (вул Арцеулова16), вул. Арцеулова 12,14,16,18,20,1. 09:30-17:00Приватна фірма „Мітра” с. Омеляник вул. Ювілейна, Спортивна, Миру, Проектна, Стуса, Педагогічна, Будівельна, Набережна, Дубова, Нагірна, Лисенка1. КТП- 406 10:00 – 17:00 Любомльське міжгосп. спеціаліз. лісогоспод. підприємство с,Куснища вул.Б. Хмельницького,Шкільна2. КТП-317 10:00 – 17:00 Магазин с,Масловець1. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Некрасовавул.Рябченюкавул.Хасевичавул.Гоголявул.Наливайковул.Сагайдачноговул.Заводська, 1, 3, 4вул.Павлова, 41-47вул.Кутузовапров.Вишневийвул.Польовавул.Довженкавул.Крилова, 8вул.І.Франка, 40-50вул.Ціолковського, 35, 34-42вул.Поліськавул.К.Кароговул.Полуботка, 1-15, 2-18вул.К.Савури1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 9:00-17:00 с.Забара вул. 8 Березня, 21-31, 2-18, 1-194 ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-71 9:00-17:00 м.Рожище магазин м.Рожище вул.Набережна, Зарічна, Сухарєва, 39-77,6 Л69-02 після ЛР-246 9:00-17:00 смт.Дубище ферма, автомайстерня, виробнича база, КНС, ГРП-1, СКЗ, торговий кіоск, церква, костел, станція обеззалізнення води.с.Носачевичі забійний цех, смт.Дубище7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-72 9:00-17:00 м.Рожище контора м.Рожище вул.Сковороди , Я.Мудрого, Промислова, 27-63, 14-30.8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м.Рожище, вул. Промислова, 65-147, 142-146, Набережна,115