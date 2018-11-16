Зграя агресивних псів тримає у страху мешканків цілого району Луцька

У Луцьку на вулиці Клима Савура на людей нападають бродячі собаки.Про це на платформа "Відкрите місто" повідомилаЖінка каже, бездомні пси раніше просто обнюхували перехожих, а тепер почали нападати."Досить часто, особливо вранці з 6 до 8 години, по вулиці Клима Савура (від перехрестя з вул. Огієнка до перехрестя з пр. Перемоги) бігають бездомні собаки. І якщо раніше вони просто обнюхували людей, то тепер починають нападати. Терміново прошу забезпечити безпеку мешканців вказаного району", - йдеться у повідомленні.