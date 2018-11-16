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Зграя агресивних псів тримає у страху мешканків цілого району Луцька

Зграя агресивних псів тримає у страху мешканків цілого району Луцька
У Луцьку на вулиці Клима Савура на людей нападають бродячі собаки.

Про це на платформа "Відкрите місто" повідомила Марія Собчук.

Жінка каже, бездомні пси раніше просто обнюхували перехожих, а тепер почали нападати.

"Досить часто, особливо вранці з 6 до 8 години, по вулиці Клима Савура (від перехрестя з вул. Огієнка до перехрестя з пр. Перемоги) бігають бездомні собаки. І якщо раніше вони просто обнюхували людей, то тепер починають нападати. Терміново прошу забезпечити безпеку мешканців вказаного району", - йдеться у повідомленні.

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Теги: собаки, Луцьк, тварини
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