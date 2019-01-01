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На «Ягодині» у потязі знайшли контрабандне куриво

На «Ягодині» у потязі знайшли контрабандне куриво
Під час огляду вантажного потягу, що прямував до Польщі через залізничний пункт пропуску «Ягодин», митники разом з прикордонниками виявили приховані 22 блоки контрабандних сигарет марки «Мarvel-original».

Товар знаходився у торцевій стінці котла цистерни з вантажем «суміш вуглеводних газів», - інформує прес-служба Луцького прикордонного загону.

Наразі знайдені сигарети, загальна вартість яких становить майже 4,5 тисяч гривень, вилучили встановленим порядком працівникамии митниці.
На «Ягодині» у потязі знайшли контрабандне куриво
На «Ягодині» у потязі знайшли контрабандне куриво
На «Ягодині» у потязі знайшли контрабандне куриво
На «Ягодині» у потязі знайшли контрабандне куриво

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Теги: Ягодин, контрабада
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