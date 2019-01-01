На «Ягодині» у потязі знайшли контрабандне куриво





Товар знаходився у торцевій стінці котла цистерни з вантажем «суміш вуглеводних газів», - інформує прес-служба Луцького прикордонного загону.



Наразі знайдені сигарети, загальна вартість яких становить майже 4,5 тисяч гривень, вилучили встановленим порядком працівникамии митниці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час огляду вантажного потягу, що прямував до Польщі через залізничний пункт пропуску «Ягодин», митники разом з прикордонниками виявили приховані 22 блоки контрабандних сигарет марки «Мarvel-original».Товар знаходився у торцевій стінці котла цистерни з вантажем «суміш вуглеводних газів», - інформує прес-служба Луцького прикордонного загону.Наразі знайдені сигарети, загальна вартість яких становить майже 4,5 тисяч гривень, вилучили встановленим порядком працівникамии митниці.

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