Луцький експерт з харчування розвіяла найпоширеніші міфи про їжу

Ольга Іваніщук - нутриціолог з Луцька, вона більше чотирьох років досліджує науку про їжу та харчування, періодично проходить онлайн-курси, відвідує різноманітні навчання.



У своєму інтерв'ю



"Першим я би назвала поділ продуктів на правильні й неправильні. Я це вважаю одним із найпопулярніших міфів, тому що все залежить від способу приготування і вмісту продукту. Наприклад, нічого не треба мати проти картоплі, це абсолютно нормальний продукт, введений у рекомендації. Однак, якщо брати картоплю фрі, то вона шкідлива тим, що містить величезну кількість солі та жирів, особливо насичених. Якщо людина постійно споживатиме таку їжу, вона перебиратиме свою енергетичну потребу. Тобто потрібно зважати на вплив того чи іншого продукту на ціль людини.



Також багато хто у прагненні схуднути думає, що ось я почну їсти правильні продукти і в мене вийде швидко скинути вагу. Але ми знову ж таки забуваємо про кількість енергії, яка потрапляє в організм. Навіть найбільш зеленою гречкою чи найзнежиренішим м’ясом можна наїсти будь-яку форму ожиріння. Питання – в кількості.



Напевно я ще б додала нерозуміння того, що має бути баланс. Наприклад, ми усвідомлюємо, що авокадо чи кіноа – це корисно, але не варто їсти тільки кіноа з авокадо. Потрібно мати п’ять основних продуктів: овочі, фрукти, зернові, молоко або альтернатива та інші джерела тваринного білка", - вважає Ольга.



Це, за словами експерта, основні стереотипи. Звичайно, є багато нюансів щодо того, наприклад, як ми ставимося до глутамату натрію чи пальмової олії. Багато хто думає, що ці продукти дуже шкідливі, а насправді потрібно, в основному, зважати на кількість солі, цукру та трансжирів. Якщо вже виділити якесь конкретне зло, то це, мовляв, якраз і буде перевищення норм цукру, солі та трансжирів. Ці три фактори безпосередньо можуть чинити негативний вплив на здоров’я.



До прикладу, Всесвітня організація охорони здоров’я до тижня по контролю солі в раціоні підготувала інформативні банери, в яких йшлося про те, що, якщо кожен зменшить споживання солі до 5–6 грамів на день (це приблизно чайна ложка солі, яка міститься також у продуктах), то ми зможемо врятувати 2,5 мільйона життів щороку. Всі звикли шукати на упаковках показники Е чи глутамату натрію, але фактично це зовсім вторинне, що не чинить прямого негативного впливу, як, наприклад, велика кількість солі. Так, смертельна доза солі – три грами на кілограм ваги, а смертельна доза глутамату натрію – 16 грам на кілограм ваги.







Також жінка вважає, що повністю відмовлятися від картоплі чи хліба не треба.



"Уявімо наше денне харчування як тарілку (є така концепція здорової тарілки), яку поділимо на три рівні частини. Одну третю складатимуть овочі та фрукти (картоплю ми туди не включаємо), інша третина – це зернові плюс картопля, туди може належати і хліб.



Своєю чергою, третю частинку ділимо ще на дві – на молочні продукти та тваринні білки. Тобто не треба однозначно відмовлятися від картоплі та хліба, а потрібно розуміти, що певна кількість цих продуктів може бути присутня в раціоні.



Ми завжди дивимося на норми. Так, сало містить насичені жири, які мають становити не більше 30 % від усіх жирів у раціоні. Основа – не насичені жири, а ті жири, які містяться в рослинах, рибі. Звичайно, якась частина насичених жирів дозволена, але ми завжди впираємося в поняття конкретної норми, зважаючи на те що ми їмо, і загальної норми енергетичної цінності, тобто калорійності, щоб не перевищувати свій енергетичний баланс", - каже Ольга Іваніщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. - нутриціолог з Луцька, вона більше чотирьох років досліджує науку про їжу та харчування, періодично проходить онлайн-курси, відвідує різноманітні навчання.У своєму інтерв'ю Волинським новинам вона розповіла про найпоширеніші стереотипи про правильне харчування."Першим я би назвала поділ продуктів на правильні й неправильні. Я це вважаю одним із найпопулярніших міфів, тому що все залежить від способу приготування і вмісту продукту. Наприклад, нічого не треба мати проти картоплі, це абсолютно нормальний продукт, введений у рекомендації. Однак, якщо брати картоплю фрі, то вона шкідлива тим, що містить величезну кількість солі та жирів, особливо насичених. Якщо людина постійно споживатиме таку їжу, вона перебиратиме свою енергетичну потребу. Тобто потрібно зважати на вплив того чи іншого продукту на ціль людини.Також багато хто у прагненні схуднути думає, що ось я почну їсти правильні продукти і в мене вийде швидко скинути вагу. Але ми знову ж таки забуваємо про кількість енергії, яка потрапляє в організм. Навіть найбільш зеленою гречкою чи найзнежиренішим м’ясом можна наїсти будь-яку форму ожиріння. Питання – в кількості.Напевно я ще б додала нерозуміння того, що має бути баланс. Наприклад, ми усвідомлюємо, що авокадо чи кіноа – це корисно, але не варто їсти тільки кіноа з авокадо. Потрібно мати п’ять основних продуктів: овочі, фрукти, зернові, молоко або альтернатива та інші джерела тваринного білка", - вважає Ольга.Це, за словами експерта, основні стереотипи. Звичайно, є багато нюансів щодо того, наприклад, як ми ставимося до глутамату натрію чи пальмової олії. Багато хто думає, що ці продукти дуже шкідливі, а насправді потрібно, в основному, зважати на кількість солі, цукру та трансжирів. Якщо вже виділити якесь конкретне зло, то це, мовляв, якраз і буде перевищення норм цукру, солі та трансжирів. Ці три фактори безпосередньо можуть чинити негативний вплив на здоров’я.До прикладу, Всесвітня організація охорони здоров’я до тижня по контролю солі в раціоні підготувала інформативні банери, в яких йшлося про те, що, якщо кожен зменшить споживання солі до 5–6 грамів на день (це приблизно чайна ложка солі, яка міститься також у продуктах), то ми зможемо врятувати 2,5 мільйона життів щороку. Всі звикли шукати на упаковках показники Е чи глутамату натрію, але фактично це зовсім вторинне, що не чинить прямого негативного впливу, як, наприклад, велика кількість солі. Так, смертельна доза солі – три грами на кілограм ваги, а смертельна доза глутамату натрію – 16 грам на кілограм ваги.Також жінка вважає, що повністю відмовлятися від картоплі чи хліба не треба."Уявімо наше денне харчування як тарілку (є така концепція здорової тарілки), яку поділимо на три рівні частини. Одну третю складатимуть овочі та фрукти (картоплю ми туди не включаємо), інша третина – це зернові плюс картопля, туди може належати і хліб.Своєю чергою, третю частинку ділимо ще на дві – на молочні продукти та тваринні білки. Тобто не треба однозначно відмовлятися від картоплі та хліба, а потрібно розуміти, що певна кількість цих продуктів може бути присутня в раціоні.Ми завжди дивимося на норми. Так, сало містить насичені жири, які мають становити не більше 30 % від усіх жирів у раціоні. Основа – не насичені жири, а ті жири, які містяться в рослинах, рибі. Звичайно, якась частина насичених жирів дозволена, але ми завжди впираємося в поняття конкретної норми, зважаючи на те що ми їмо, і загальної норми енергетичної цінності, тобто калорійності, щоб не перевищувати свій енергетичний баланс", - каже Ольга Іваніщук.

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