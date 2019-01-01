вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький експерт з харчування розвіяла найпоширеніші міфи про їжу

Луцький експерт з харчування розвіяла найпоширеніші міфи про їжу
Ольга Іваніщук - нутриціолог з Луцька, вона більше чотирьох років досліджує науку про їжу та харчування, періодично проходить онлайн-курси, відвідує різноманітні навчання.

У своєму інтерв'ю Волинським новинам вона розповіла про найпоширеніші стереотипи про правильне харчування.

"Першим я би назвала поділ продуктів на правильні й неправильні. Я це вважаю одним із найпопулярніших міфів, тому що все залежить від способу приготування і вмісту продукту. Наприклад, нічого не треба мати проти картоплі, це абсолютно нормальний продукт, введений у рекомендації. Однак, якщо брати картоплю фрі, то вона шкідлива тим, що містить величезну кількість солі та жирів, особливо насичених. Якщо людина постійно споживатиме таку їжу, вона перебиратиме свою енергетичну потребу. Тобто потрібно зважати на вплив того чи іншого продукту на ціль людини.

Також багато хто у прагненні схуднути думає, що ось я почну їсти правильні продукти і в мене вийде швидко скинути вагу. Але ми знову ж таки забуваємо про кількість енергії, яка потрапляє в організм. Навіть найбільш зеленою гречкою чи найзнежиренішим м’ясом можна наїсти будь-яку форму ожиріння. Питання – в кількості.

Напевно я ще б додала нерозуміння того, що має бути баланс. Наприклад, ми усвідомлюємо, що авокадо чи кіноа – це корисно, але не варто їсти тільки кіноа з авокадо. Потрібно мати п’ять основних продуктів: овочі, фрукти, зернові, молоко або альтернатива та інші джерела тваринного білка", - вважає Ольга.

Це, за словами експерта, основні стереотипи. Звичайно, є багато нюансів щодо того, наприклад, як ми ставимося до глутамату натрію чи пальмової олії. Багато хто думає, що ці продукти дуже шкідливі, а насправді потрібно, в основному, зважати на кількість солі, цукру та трансжирів. Якщо вже виділити якесь конкретне зло, то це, мовляв, якраз і буде перевищення норм цукру, солі та трансжирів. Ці три фактори безпосередньо можуть чинити негативний вплив на здоров’я.

До прикладу, Всесвітня організація охорони здоров’я до тижня по контролю солі в раціоні підготувала інформативні банери, в яких йшлося про те, що, якщо кожен зменшить споживання солі до 5–6 грамів на день (це приблизно чайна ложка солі, яка міститься також у продуктах), то ми зможемо врятувати 2,5 мільйона життів щороку. Всі звикли шукати на упаковках показники Е чи глутамату натрію, але фактично це зовсім вторинне, що не чинить прямого негативного впливу, як, наприклад, велика кількість солі. Так, смертельна доза солі – три грами на кілограм ваги, а смертельна доза глутамату натрію – 16 грам на кілограм ваги.

Луцький експерт з харчування розвіяла найпоширеніші міфи про їжу


Також жінка вважає, що повністю відмовлятися від картоплі чи хліба не треба.

"Уявімо наше денне харчування як тарілку (є така концепція здорової тарілки), яку поділимо на три рівні частини. Одну третю складатимуть овочі та фрукти (картоплю ми туди не включаємо), інша третина – це зернові плюс картопля, туди може належати і хліб.

Своєю чергою, третю частинку ділимо ще на дві – на молочні продукти та тваринні білки. Тобто не треба однозначно відмовлятися від картоплі та хліба, а потрібно розуміти, що певна кількість цих продуктів може бути присутня в раціоні.

Ми завжди дивимося на норми. Так, сало містить насичені жири, які мають становити не більше 30 % від усіх жирів у раціоні. Основа – не насичені жири, а ті жири, які містяться в рослинах, рибі. Звичайно, якась частина насичених жирів дозволена, але ми завжди впираємося в поняття конкретної норми, зважаючи на те що ми їмо, і загальної норми енергетичної цінності, тобто калорійності, щоб не перевищувати свій енергетичний баланс", - каже Ольга Іваніщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: їжа, харчування, ЛУцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Шахрайські схеми: як в Україні оформляють кредити на чужі паспорти
Сьогодні, 12:35
Луцький експерт з харчування розвіяла найпоширеніші міфи про їжу
Сьогодні, 12:27
На «Ягодині» у потязі знайшли контрабандне куриво
Сьогодні, 12:13
Зграя агресивних псів тримає у страху мешканків цілого району Луцька
Сьогодні, 11:57
У Луцьку й Ковелі розлучитися тепер можна і у ЦНАПі
Сьогодні, 11:40
Схожі новини
Дівчата, яких «прославила» луцька піцерія, таки розрахувалися Дівчата, яких «прославила» луцька піцерія, таки розрахувалися
27 лютий, 11:53
У центрі Луцька закривають грузинське кафе У центрі Луцька закривають грузинське кафе
05 лютий, 13:22
Діти з сіл не мають платити більше за харчування у дитсадках Луцька, – прокуратура Діти з сіл не мають платити більше за харчування у дитсадках Луцька, – прокуратура
28 січень, 17:06
У Луцьку відкриють «Пузату хату» У Луцьку відкриють «Пузату хату»
03 січень, 17:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Шахрайські схеми: як в Україні оформляють кредити на чужі паспорти
Сьогодні, 12:35
 0
Луцький експерт з харчування розвіяла найпоширеніші міфи про їжу
Сьогодні, 12:27
 0
На «Ягодині» у потязі знайшли контрабандне куриво
Сьогодні, 12:13
 0
Зграя агресивних псів тримає у страху мешканків цілого району Луцька
Сьогодні, 11:57
 0
У Луцьку й Ковелі розлучитися тепер можна і у ЦНАПі
Сьогодні, 11:40
 0
Медіа
відео
1/8