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Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині: зворушлива історія. ФОТО

Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині: зворушлива історія. ФОТО
75-річний Анатолій Петрович Новіков шукає своє перше кохання, Кучеряву Марію Трохимівну, яка родом з Волині. Жінка народилася в селищі Колки.

Про це написала на сторінці газети "Нове життя" у Facebook Ірина Воронкіна.

Жінка пише, що познайомилися молоді люди у колишньому Жданові. Два роки зустрічалися. І Маша, проводжаючи Анатолія в армію, була вагітною.

Зараз Анатолій Петрович пенсіонер, він займається бджільництвом. Три роки тому поховав дружину.

"...Ностальгія та спогади повертають у роки молодості. Мріє побачити свою Машу, яку пам'ятає до сьогодні. У разі, якщо вона не самітня, хотів би просто поспілкуватися. Якщо ж інвалід, або потребує допомоги, то чоловік готовий забрати жінку і доглядати її. Також він хоче дізнатися про те, чи народилася його дитина", -

Для зв'язку з Анатолієм Петровича можна зателефонувати безпосередньо йому за номером 063 8516325 або ж за тел. : 095-044-38-50.

Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині: зворушлива історія. ФОТО
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині: зворушлива історія. ФОТО
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині: зворушлива історія. ФОТО

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Теги: розшук, кохання, Волинь, вибір редактора
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