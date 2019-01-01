Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині: зворушлива історія. ФОТО
Сьогодні, 13:24
75-річний Анатолій Петрович Новіков шукає своє перше кохання, Кучеряву Марію Трохимівну, яка родом з Волині. Жінка народилася в селищі Колки.
Про це написала на сторінці газети "Нове життя" у Facebook Ірина Воронкіна.
Жінка пише, що познайомилися молоді люди у колишньому Жданові. Два роки зустрічалися. І Маша, проводжаючи Анатолія в армію, була вагітною.
Зараз Анатолій Петрович пенсіонер, він займається бджільництвом. Три роки тому поховав дружину.
"...Ностальгія та спогади повертають у роки молодості. Мріє побачити свою Машу, яку пам'ятає до сьогодні. У разі, якщо вона не самітня, хотів би просто поспілкуватися. Якщо ж інвалід, або потребує допомоги, то чоловік готовий забрати жінку і доглядати її. Також він хоче дізнатися про те, чи народилася його дитина", -
Для зв'язку з Анатолієм Петровича можна зателефонувати безпосередньо йому за номером 063 8516325 або ж за тел. : 095-044-38-50.
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Про це написала на сторінці газети "Нове життя" у Facebook Ірина Воронкіна.
Жінка пише, що познайомилися молоді люди у колишньому Жданові. Два роки зустрічалися. І Маша, проводжаючи Анатолія в армію, була вагітною.
Зараз Анатолій Петрович пенсіонер, він займається бджільництвом. Три роки тому поховав дружину.
"...Ностальгія та спогади повертають у роки молодості. Мріє побачити свою Машу, яку пам'ятає до сьогодні. У разі, якщо вона не самітня, хотів би просто поспілкуватися. Якщо ж інвалід, або потребує допомоги, то чоловік готовий забрати жінку і доглядати її. Також він хоче дізнатися про те, чи народилася його дитина", -
Для зв'язку з Анатолієм Петровича можна зателефонувати безпосередньо йому за номером 063 8516325 або ж за тел. : 095-044-38-50.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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