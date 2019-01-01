Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині: зворушлива історія. ФОТО

75-річний, яка родом з Волині. Жінка народилася в селищі Колки.Про це написала на сторінці газети "Нове життя" у FacebookЖінка пише, що познайомилися молоді люди у колишньому Жданові. Два роки зустрічалися. І Маша, проводжаючи Анатолія в армію, була вагітною.Зараз Анатолій Петрович пенсіонер, він займається бджільництвом. Три роки тому поховав дружину."...Ностальгія та спогади повертають у роки молодості. Мріє побачити свою Машу, яку пам'ятає до сьогодні. У разі, якщо вона не самітня, хотів би просто поспілкуватися. Якщо ж інвалід, або потребує допомоги, то чоловік готовий забрати жінку і доглядати її. Також він хоче дізнатися про те, чи народилася його дитина", -