У Луцьку джип влетів у дерево, постраждала пасажирка





Внаслідок ДТП, яка сталася 12 березня, травмувалася пасажирка транспортного засобу. За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження, - повідомили у прес-службі волинської поліції.



За кермом автомобіля перебував 45-річний лучанин. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався у дерево.



Внаслідок автопригоди пасажирка транспортного засобу, 28-річна місцева жителька, отримала тілесні ушкодження.



Після огляду лікарів постраждала від госпіталізації відмовилась.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Карпенка-Карого у Луцьку позашляховик «Jeep Grand Cherokee» врізався у дерево.Внаслідок ДТП, яка сталася 12 березня, травмувалася пасажирка транспортного засобу. За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження, - повідомили у прес-службі волинської поліції.За кермом автомобіля перебував 45-річний лучанин. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався у дерево.Внаслідок автопригоди пасажирка транспортного засобу, 28-річна місцева жителька, отримала тілесні ушкодження.Після огляду лікарів постраждала від госпіталізації відмовилась.За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію