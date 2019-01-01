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У Луцьку джип влетів у дерево, постраждала пасажирка

У Луцьку джип влетів у дерево, постраждала пасажирка
На вулиці Карпенка-Карого у Луцьку позашляховик «Jeep Grand Cherokee» врізався у дерево.

Внаслідок ДТП, яка сталася 12 березня, травмувалася пасажирка транспортного засобу. За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

За кермом автомобіля перебував 45-річний лучанин. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався у дерево.

Внаслідок автопригоди пасажирка транспортного засобу, 28-річна місцева жителька, отримала тілесні ушкодження.

Після огляду лікарів постраждала від госпіталізації відмовилась.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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Теги: ДТП, аварія
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