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В Україні заборонили одразу 18 препаратів київського виробника

В Україні заборонили одразу 18 препаратів київського виробника
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила одразу 18 препаратів виробництв Києва.

Таке рішення відомство прийняло у вівторок, 12 березня, - пише 24 канал.

Виробником ліків є Державне підприємство "Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН України".

Постійну заборону встановили, враховуючи розпорядження Держлікслужби щодо усунення порушень Ліцензійних умов та лист Державного підприємства "Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН України".

В Україні заборонили одразу 18 препаратів київського виробника
В Україні заборонили одразу 18 препаратів київського виробника
В Україні заборонили одразу 18 препаратів київського виробника

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Теги: ліки, заборона, медицина
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