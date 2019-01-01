В Україні заборонили одразу 18 препаратів київського виробника





Таке рішення відомство прийняло у вівторок, 12 березня, - пише



Виробником ліків є Державне підприємство "Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН України".



Постійну заборону встановили, враховуючи розпорядження Держлікслужби щодо усунення порушень Ліцензійних умов та лист Державного підприємства "Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН України".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила одразу 18 препаратів виробництв Києва.Таке рішення відомство прийняло у вівторок, 12 березня, - пише 24 канал Виробником ліків є Державне підприємство "Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН України".Постійну заборону встановили, враховуючи розпорядження Держлікслужби щодо усунення порушень Ліцензійних умов та лист Державного підприємства "Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН України".

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