Луцькі вулиці прибиратиме новий сміттєвоз за майже 2 мільйони
Сьогодні, 18:15
Для Луцька планують придбати новий сміттєвоз.
Про це йдеться на ProZorro.
Так, "Луцькспецкомунтранс" купить сміттєвоз із заднім завантаженням на базі автомобіля Volvo з маніпулятором для вивантаження підземних контейнерів.
Вантажопідйомність крана повинна бути не менше 3500 кілограмів, двигун - не нижче "Євро-5".
Обійдеться новий сміттєвоз у 1 870 000 гривень.
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Про це йдеться на ProZorro.
Так, "Луцькспецкомунтранс" купить сміттєвоз із заднім завантаженням на базі автомобіля Volvo з маніпулятором для вивантаження підземних контейнерів.
Вантажопідйомність крана повинна бути не менше 3500 кілограмів, двигун - не нижче "Євро-5".
Обійдеться новий сміттєвоз у 1 870 000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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