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Луцькі вулиці прибиратиме новий сміттєвоз за майже 2 мільйони

Луцькі вулиці прибиратиме новий сміттєвоз за майже 2 мільйони
Для Луцька планують придбати новий сміттєвоз.

Про це йдеться на ProZorro.

Так, "Луцькспецкомунтранс" купить сміттєвоз із заднім завантаженням на базі автомобіля Volvo з маніпулятором для вивантаження підземних контейнерів.

Вантажопідйомність крана повинна бути не менше 3500 кілограмів, двигун - не нижче "Євро-5".

Обійдеться новий сміттєвоз у 1 870 000 гривень.

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Теги: сміття, сміттєвоз, Луцьк
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