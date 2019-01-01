Луцькі вулиці прибиратиме новий сміттєвоз за майже 2 мільйони





Про це йдеться на ProZorro.



Так, "Луцькспецкомунтранс" купить сміттєвоз із заднім завантаженням на базі автомобіля Volvo з маніпулятором для вивантаження підземних контейнерів.



Вантажопідйомність крана повинна бути не менше 3500 кілограмів, двигун - не нижче "Євро-5".



Обійдеться новий сміттєвоз у 1 870 000 гривень.

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