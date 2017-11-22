Мансарда – це красиво: як зробити похилу стелю в домі*





Про те, які матеріали можна використовувати для похилих стель, які кольори варто обрати та чому можна забути про плінтуси та світильники, Ірина Лисюк та майстер з натяжних стель Віктор Ганіговський.



З яких матеріалів робити стелю у мансардній квартирі?



Для оформлення стелі у мансардній квартирі можна використати гіпсокартон чи дерево або ж зробити натяжні стелі.



Дизайнерка Ірина Лисюк вважає, що мансардні стелі найкраще оздоблювати гіпсокартоном і робити їх максимально легкими для візуального сприйняття.



«Дехто обшиває дерев’яними планками чи вагонкою. Але це я цей варіант не дуже полюбляю, бо він «давить» на голову», – каже Ірина.



Вона зауважує, що дизайнери, які люблять сучасний стиль, не є прихильниками натяжних стель. Вони їх використовують лише у виняткових випадках: якщо це санвузли чи зони, де є підсвітка.

Дизайнерка Ірина Лисюк

«У світових дизайнах натяжні стелі ніхто не використовує. Це в нас, у пострадянському просторі, так повелося. Це не жорстка конструкція, від протягів вона коливається. Це швидше імітація стелі. Її легко порвати гострим предметом.



Якщо використовувати дерево, то вагонка не дуже по-сучасному виглядає. Якщо взяти листи фанери – буде більш модерново. Чудово виглядатиме світла березова фанера», – каже дизайнерка.



Натомість майстер Віктор Ганіговський вважає найкращим рішенням натяжні стелі.



«Вони ідеально рівні. Натяжна стеля еластична, нічого не боїться, її не треба ні мити, ні фарбувати. Ніколи в житті не лопне.



Вважаю, що використання гіпсокартону – це зайва трата грошей. З ним треба добре погратись, щоб зробити його ідеально рівним, плюс потрібно двічі фарбувати... Ті, хто робив гіпсокартон, через 8-10 років замовляли у нас натяжні стелі», – розповідає Віктор.

Майстер з натяжних стель Віктор Ганіговський

Додає, що 80 % тепла залишається в приміщенні завдяки натяжним стелям.



Плюси стелі в тому, що вона не боїться води. Навіть якщо стелю затопить, плівку можна зняти, просушити і натягнути знову.



Тоді як гіпсокартон від вологи зіпсується. Виняток – водостійкий гіпсокартон.



Монтаж натяжних стель зробити швидше, ніж гіпсокартону.



Які є міфи щодо мансардних стель?



1. Стеля затікатиме, оскільки під дахом.



У сучасних будинках забудовники дбають про якість дахів. Утеплюють їх та використовують гідроізоляційні плівки, аби захистити дім від затікань.



Тому хвилюватись за це не варто.



У сучасних новобудовах за дах можна не хвилюватись!



2. Якщо зробити натяжні стелі в мансарді, висота кімнати дуже зменшиться.



«Мінімальний опуск натяжної стелі – це товщина профілю – 3 сантиметри. Якщо порівнювати з гіпсокартоном – мінімальна товщина профілю становить 2 сантиметри плюс сам гіпсокартон – це ті ж самі 3 сантиметри», - розповідає Віктор Ганіговський.



А от якщо робити багаторівневі стелі, то стеля опуститься точно. А в мансарді важливий кожен сантиметр.



Які стелі більш екологічні?



Гіпсокартон вважається більш екологічним матеріалом, ніж плівка ПВХ, яка становить основу натяжних стель.



Ірина Лисюк наголошує, що якщо натяжні стелі виготовлені з неякісних матеріалів, у кімнаті буде відчуватись специфічний запах.



Є також екологічні натяжні стелі – тканинні. Але вони значно дорожчі.



Який колір обрати для стель?



Ірина Лисюк радить обирати для мансардних стель світлі кольори. Чим «легші» вони будуть – тим краще. Ідеальний – білий.



«Ламану стелю і стіни бажано робити в одному кольорі. Щоб це була одна площина і не було видно стиків, кутів і переходів», - каже дизайнерка.



За словами Віктора Ганіговського, якщо мова йде про натяжні стелі, то найбільш ходовими є білий матовий або білий глянцевий.



Це – класика. І виглядає гарно, і підходить до будь-яких стін, підлоги та меблів.



«Люди наситились асортиментом. Раніше ми приїжджали і в кожній кімнаті робили інший колір – сірий, жовтий, білий, фіолетовий… Зараз людям достатньо одного кольору на всі кімнати», - ділиться Віктор.



Поєднання різних відтінків він радить використовувати, щоб розділити простір на зони.



Разом з тим у сучасних інтер’єрах стає модно робити акцент на стелі: виділяти її яскравим кольором, незвичними візерунками та фактурами.



Щоб не помилитись, краще працювати з дизайнером. В іншому разі можна візуально перевантажити чи зменшити кімнату.



До слова, щоб «додати» оселі простору, краще обрати глянцеву стелю.



Як облаштувати освітлення?



При монтажі стель важливо не забувати про освітлення.



Дизайнерка Ірина Лисюк наголошує, що один світильник в центрі кімнати – вже не в моді. Освітлення має бути рівномірним. Для цього потрібно декілька світильників у різних частинах кімнати.

Світлові лінії на стелі. Проект дизайнерки Марії Поровчук

Не радить вона використовувати також так звані світильники-павуки. Каже, що ще 5 років тому вони були прийнятні, а зараз – вже ні.



Нова тенденція – взагалі не використовувати ніяких люстр, а натомість робити світлові лінії. Їх розміщують на стелі та стінах.





Як обрати плінтус?



Ірина Лисюк розповідає, що якщо у звичайних стелях часто використовують плінтуси, то в мансардних вони протипоказані.



«Плінтуси погано стикуються і виходять дуже кумедні з’єднання», – зауважила вона.



Як зробити стелю?



Якщо у вас мансардна стеля, найкраще звертатись до фахівців.



Вони допоможуть правильно підібрати матеріали, порахувати їхню кількість та зробити все на найвищому рівні.



«Помилкова думка, що можна піти в «Нову лінію» чи «Епіцентр», купити там всі матеріали і зробити все самому. Краще не екпериментувати», – радить Віктор Ганіговський.



Скільки коштує монтаж стель?



Вартість залежить від площі кімнати, виду і якості матеріалу та складності робіт.



Якщо працює команда майстрів, то монтаж стелі з гіпсокартону коштує від 300 гривень за квадратний метр, натяжних стель – від 200 гривень, вагонки – від 140 гривень.



Чим більше кутів, стиків та похилих площин, тим дорожче обійдеться ремонт. Втім, різниця несуттєва.



Щоб поєднати дві площини, використовують додаткові профілі, що незначно впливає на вартість





Матеріал підготовлений спільно з Будівельною компанією «Інвестор».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мансардні стелі особливі не тільки візуально, а й тонкощами монтажу. Проте боятись цих особливостей не варто. Сучасні підходи до будівництва осель та ремонту допоможуть впоратись із будь-якими нюансами.Про те, які матеріали можна використовувати для похилих стель, які кольори варто обрати та чому можна забути про плінтуси та світильники, «Першому» розповіли дизайнерката майстер з натяжних стельДля оформлення стелі у мансардній квартирі можна використати гіпсокартон чи дерево або ж зробити натяжні стелі.Дизайнерка Ірина Лисюк вважає, що мансардні стелі найкраще оздоблювати гіпсокартоном і робити їх максимально легкими для візуального сприйняття.«Дехто обшиває дерев’яними планками чи вагонкою. Але це я цей варіант не дуже полюбляю, бо він «давить» на голову», – каже Ірина.Вона зауважує, що дизайнери, які люблять сучасний стиль, не є прихильниками натяжних стель. Вони їх використовують лише у виняткових випадках: якщо це санвузли чи зони, де є підсвітка.«У світових дизайнах натяжні стелі ніхто не використовує. Це в нас, у пострадянському просторі, так повелося. Це не жорстка конструкція, від протягів вона коливається. Це швидше імітація стелі. Її легко порвати гострим предметом.Якщо використовувати дерево, то вагонка не дуже по-сучасному виглядає. Якщо взяти листи фанери – буде більш модерново. Чудово виглядатиме світла березова фанера», – каже дизайнерка.Натомість майстер Віктор Ганіговський вважає найкращим рішенням натяжні стелі.«Вони ідеально рівні. Натяжна стеля еластична, нічого не боїться, її не треба ні мити, ні фарбувати. Ніколи в житті не лопне.Вважаю, що використання гіпсокартону – це зайва трата грошей. З ним треба добре погратись, щоб зробити його ідеально рівним, плюс потрібно двічі фарбувати... Ті, хто робив гіпсокартон, через 8-10 років замовляли у нас натяжні стелі», – розповідає Віктор.Додає, що 80 % тепла залишається в приміщенні завдяки натяжним стелям.Плюси стелі в тому, що вона не боїться води. Навіть якщо стелю затопить, плівку можна зняти, просушити і натягнути знову.Тоді як гіпсокартон від вологи зіпсується. Виняток – водостійкий гіпсокартон.Монтаж натяжних стель зробити швидше, ніж гіпсокартону.1. Стеля затікатиме, оскільки під дахом.У сучасних будинках забудовники дбають про якість дахів. Утеплюють їх та використовують гідроізоляційні плівки, аби захистити дім від затікань.Тому хвилюватись за це не варто.У сучасних новобудовах за дах можна не хвилюватись!2. Якщо зробити натяжні стелі в мансарді, висота кімнати дуже зменшиться.«Мінімальний опуск натяжної стелі – це товщина профілю – 3 сантиметри. Якщо порівнювати з гіпсокартоном – мінімальна товщина профілю становить 2 сантиметри плюс сам гіпсокартон – це ті ж самі 3 сантиметри», - розповідає Віктор Ганіговський.А от якщо робити багаторівневі стелі, то стеля опуститься точно. А в мансарді важливий кожен сантиметр.Гіпсокартон вважається більш екологічним матеріалом, ніж плівка ПВХ, яка становить основу натяжних стель.Ірина Лисюк наголошує, що якщо натяжні стелі виготовлені з неякісних матеріалів, у кімнаті буде відчуватись специфічний запах.Є також екологічні натяжні стелі – тканинні. Але вони значно дорожчі.Ірина Лисюк радить обирати для мансардних стель світлі кольори. Чим «легші» вони будуть – тим краще. Ідеальний – білий.«Ламану стелю і стіни бажано робити в одному кольорі. Щоб це була одна площина і не було видно стиків, кутів і переходів», - каже дизайнерка.За словами Віктора Ганіговського, якщо мова йде про натяжні стелі, то найбільш ходовими є білий матовий або білий глянцевий.Це – класика. І виглядає гарно, і підходить до будь-яких стін, підлоги та меблів.«Люди наситились асортиментом. Раніше ми приїжджали і в кожній кімнаті робили інший колір – сірий, жовтий, білий, фіолетовий… Зараз людям достатньо одного кольору на всі кімнати», - ділиться Віктор.Поєднання різних відтінків він радить використовувати, щоб розділити простір на зони.Разом з тим у сучасних інтер’єрах стає модно робити акцент на стелі: виділяти її яскравим кольором, незвичними візерунками та фактурами.Щоб не помилитись, краще працювати з дизайнером. В іншому разі можна візуально перевантажити чи зменшити кімнату.До слова, щоб «додати» оселі простору, краще обрати глянцеву стелю.При монтажі стель важливо не забувати про освітлення.Дизайнерка Ірина Лисюк наголошує, що один світильник в центрі кімнати – вже не в моді. Освітлення має бути рівномірним. Для цього потрібно декілька світильників у різних частинах кімнати.Не радить вона використовувати також так звані світильники-павуки. Каже, що ще 5 років тому вони були прийнятні, а зараз – вже ні.Нова тенденція – взагалі не використовувати ніяких люстр, а натомість робити світлові лінії. Їх розміщують на стелі та стінах.Ірина Лисюк розповідає, що якщо у звичайних стелях часто використовують плінтуси, то в мансардних вони протипоказані.«Плінтуси погано стикуються і виходять дуже кумедні з’єднання», – зауважила вона.Якщо у вас мансардна стеля, найкраще звертатись до фахівців.Вони допоможуть правильно підібрати матеріали, порахувати їхню кількість та зробити все на найвищому рівні.«Помилкова думка, що можна піти в «Нову лінію» чи «Епіцентр», купити там всі матеріали і зробити все самому. Краще не екпериментувати», – радить Віктор Ганіговський.Вартість залежить від площі кімнати, виду і якості матеріалу та складності робіт.Якщо працює команда майстрів, то монтаж стелі з гіпсокартону коштує від 300 гривень за квадратний метр, натяжних стель – від 200 гривень, вагонки – від 140 гривень.Чим більше кутів, стиків та похилих площин, тим дорожче обійдеться ремонт. Втім, різниця несуттєва.Щоб поєднати дві площини, використовують додаткові профілі, що незначно впливає на вартість

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