Скандальний міст на Ковельській дав тріщини: як відреагували у Луцькраді
Сьогодні, 14:23
Ремонт мосту через річку Стир по вулиці Ковельській у Луцьку відновлять після 1 квітня.
Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» розповів директор Департаменту ЖКГ Луцької міськради Юрій Крась.
«Минулого року на мості поклали лише нижній шар асфальту. Підрядник отримав 900 тисяч гривень з міського бюджету. Ремонт мосту продовжиться у цьому році з початком відповідного сезону. Орієнтовно з 1 квітня. Загалом на роботи передбачено виділити 13 млн гривень. Якщо дефекти будуть виявлені, то будуть доробляти», - запевнив Юрій Крась.
Додамо, що лучани висловлюють своє невдоволення станом дорожнього покриття на мосту і відсутністю ремонту пішохідної частини.
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Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» розповів директор Департаменту ЖКГ Луцької міськради Юрій Крась.
«Минулого року на мості поклали лише нижній шар асфальту. Підрядник отримав 900 тисяч гривень з міського бюджету. Ремонт мосту продовжиться у цьому році з початком відповідного сезону. Орієнтовно з 1 квітня. Загалом на роботи передбачено виділити 13 млн гривень. Якщо дефекти будуть виявлені, то будуть доробляти», - запевнив Юрій Крась.
Додамо, що лучани висловлюють своє невдоволення станом дорожнього покриття на мосту і відсутністю ремонту пішохідної частини.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку вже тріщить скандальний міст на Ковельській. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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