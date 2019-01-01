вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Скандальний міст на Ковельській дав тріщини: як відреагували у Луцькраді

Скандальний міст на Ковельській дав тріщини: як відреагували у Луцькраді
Ремонт мосту через річку Стир по вулиці Ковельській у Луцьку відновлять після 1 квітня.

Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» розповів директор Департаменту ЖКГ Луцької міськради Юрій Крась.

«Минулого року на мості поклали лише нижній шар асфальту. Підрядник отримав 900 тисяч гривень з міського бюджету. Ремонт мосту продовжиться у цьому році з початком відповідного сезону. Орієнтовно з 1 квітня. Загалом на роботи передбачено виділити 13 млн гривень. Якщо дефекти будуть виявлені, то будуть доробляти», - запевнив Юрій Крась.

Додамо, що лучани висловлюють своє невдоволення станом дорожнього покриття на мосту і відсутністю ремонту пішохідної частини.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку вже тріщить скандальний міст на Ковельській. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ремонт, дорога, благоустрій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині: зворушлива історія. ФОТО
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біля луцької школи №26 роблять пішохідні доріжки
Сьогодні, 14:42
Мансарда – це красиво: як зробити похилу стелю в домі*
Сьогодні, 14:26
Скандальний міст на Ковельській дав тріщини: як відреагували у Луцькраді
Сьогодні, 14:23
У Луцьку на перехресті зіткнулись Renault і Audi
Сьогодні, 14:13
В Україні заборонили одразу 18 препаратів київського виробника
Сьогодні, 14:02
Схожі новини
У Луцьку вже тріщить скандальний міст на Ковельській. ФОТО У Луцьку вже тріщить скандальний міст на Ковельській. ФОТО
Сьогодні, 10:33
Як у Ковелі ремонтують вулицю за 9 мільйонів гривень Як у Ковелі ремонтують вулицю за 9 мільйонів гривень
04 березень, 19:13
«Тут дєлаєм, а тут нє дєлаєм», – депутат про ремонти доріг у Луцьку «Тут дєлаєм, а тут нє дєлаєм», – депутат про ремонти доріг у Луцьку
25 лютий, 11:54
На трасі Рівне-Луцьк замість асфальту – місячні кратери. ВІДЕО На трасі Рівне-Луцьк замість асфальту – місячні кратери. ВІДЕО
08 лютий, 13:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
Сьогодні, 15:40
 0
У сільській хаті на Волині знайшли два мертвих тіла
Сьогодні, 15:21
 0
Волинські митниці будуть паралізовані на 2 години
Сьогодні, 15:15
 0
У західних областях України пройдуть дощі, – синоптики
Сьогодні, 15:01
 0
Біля луцької школи №26 роблять пішохідні доріжки
Сьогодні, 14:42
 0
Медіа
відео
1/8