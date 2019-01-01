Скандальний міст на Ковельській дав тріщини: як відреагували у Луцькраді





Про це у коментарі власкору «Юрій Крась.



«Минулого року на мості поклали лише нижній шар асфальту. Підрядник отримав 900 тисяч гривень з міського бюджету. Ремонт мосту продовжиться у цьому році з початком відповідного сезону. Орієнтовно з 1 квітня. Загалом на роботи передбачено виділити 13 млн гривень. Якщо дефекти будуть виявлені, то будуть доробляти», - запевнив Юрій Крась.



Додамо, що лучани висловлюють своє невдоволення станом дорожнього покриття на мосту і відсутністю ремонту пішохідної частини.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ремонт мосту через річку Стир по вулиці Ковельській у Луцьку відновлять після 1 квітня.Про це у коментарі власкору « ВолиньUA » розповів директор Департаменту ЖКГ Луцької міськради«Минулого року на мості поклали лише нижній шар асфальту. Підрядник отримав 900 тисяч гривень з міського бюджету. Ремонт мосту продовжиться у цьому році з початком відповідного сезону. Орієнтовно з 1 квітня. Загалом на роботи передбачено виділити 13 млн гривень. Якщо дефекти будуть виявлені, то будуть доробляти», - запевнив Юрій Крась.Додамо, що лучани висловлюють своє невдоволення станом дорожнього покриття на мосту і відсутністю ремонту пішохідної частини.

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