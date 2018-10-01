На волинській трасі викрали дорожні знаки





У поліції для журналістів



Невідомі особи за межами міста Володимир-Волинський демонтували декілька дорожніх знаків. Сума завданих збитків становила 10 тисяч гривень.



Дорожники припустили, що ймовірно викрадення відбулося в період з 8-го березня по 11-те.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі «Володимир-Волинський – Луцьк» покрали дорожні знаки.У поліції для журналістів «БУГ» повідомили, що у Володимир-Волинській філії помітили пропажу 12-го березня.Невідомі особи за межами міста Володимир-Волинський демонтували декілька дорожніх знаків. Сума завданих збитків становила 10 тисяч гривень.Дорожники припустили, що ймовірно викрадення відбулося в період з 8-го березня по 11-те.

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