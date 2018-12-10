Біля луцької школи №26 роблять пішохідні доріжки
Сьогодні, 14:42
У Луцьку на вулиці Ковельській,62 облагороджують прибудинкові території, а також ремонтують пішохідні доріжки між школою №26 і дитсадком №19.
Про це на своїй сторінці у facebook написав заступник луцького мера Григорій Недопад.
"...Територію цієї школи багато людей використовували замість прохідного двору, йдучи через футбольні поля навпростець до ринку. Такого бути не повинно, адже це – стадіон для тренувань учнів. Тепер поруч будуть обладнані комфортні пішохідні доріжки для перехожих, а шкільний стадіон можна буде відгородити. Територія школи належить дітям, які не повинні відчувати незручностей через пішоходів", - йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у facebook написав заступник луцького мера Григорій Недопад.
"...Територію цієї школи багато людей використовували замість прохідного двору, йдучи через футбольні поля навпростець до ринку. Такого бути не повинно, адже це – стадіон для тренувань учнів. Тепер поруч будуть обладнані комфортні пішохідні доріжки для перехожих, а шкільний стадіон можна буде відгородити. Територія школи належить дітям, які не повинні відчувати незручностей через пішоходів", - йдеться у дописі.
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