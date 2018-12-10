Біля луцької школи №26 роблять пішохідні доріжки

У Луцьку на вулиці Ковельській,62 облагороджують прибудинкові території, а також ремонтують пішохідні доріжки між школою №26 і дитсадком №19.Про це на своїй сторінці у facebook написав заступник луцького мера"...Територію цієї школи багато людей використовували замість прохідного двору, йдучи через футбольні поля навпростець до ринку. Такого бути не повинно, адже це – стадіон для тренувань учнів. Тепер поруч будуть обладнані комфортні пішохідні доріжки для перехожих, а шкільний стадіон можна буде відгородити. Територія школи належить дітям, які не повинні відчувати незручностей через пішоходів", - йдеться у дописі.