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У західних областях України пройдуть дощі, – синоптики

У західних областях України пройдуть дощі, – синоптики
На вихідних, 16-17 березня, в Україні невеликий, місцями помірний дощ, вночі з мокрим снігом, лише на півдні країни без опадів.

Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"16 березня в Україні невеликий, місцями помірний дощ, вночі з мокрим снігом, лише на півдні країни без опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, 16 березня вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 6-11° тепла, у східних областях 3-8° тепла; в Карпатах вночі та вдень 1-6° морозу. Без опадів, лише вночі 17 березня невеликий, на півночі Лівобережжя помірний дощ. Температура вночі 0-6° тепла, 18 березня на заході країни до 9°; вдень 10-16° тепла, у західних областях", - повідомили синоптики.

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Теги: синоптики, прогноз, дощі
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