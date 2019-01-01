У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
Сьогодні, 15:40
У Луцьку відбулася низка заходів до Дня українського добровольця.
13 березня родичі загиблих, учасники АТО, духовенство, представники влади і громадських організацій, а також небайдужі волиняни зібралися на меморіальному комплексі "Вічна Слава" у Луцьку, аби вшанувати пам'ять полеглих за країну добровольців.
Скорботне богослужіння очолив головний військовий капелан Волині отець Михайло Бучак. Після панахиди усі присутні вирушили ходою до Театрального майдану. До слова, рух центральними вулицями міста на цей час призупинили.
На головній площі Луцька також згадали героїв-добровольців, які мужньо йшли на захист нашої держави, ставши у пам'ять про них на коліна та схиливши голови. Опісля відбулося покладання квітів до фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України».
Окрім того, прапороносці схилили знамена, під якими воювали добровольці, до пам'ятного місця. Насамкінець усі виконали гімн.
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13 березня родичі загиблих, учасники АТО, духовенство, представники влади і громадських організацій, а також небайдужі волиняни зібралися на меморіальному комплексі "Вічна Слава" у Луцьку, аби вшанувати пам'ять полеглих за країну добровольців.
Скорботне богослужіння очолив головний військовий капелан Волині отець Михайло Бучак. Після панахиди усі присутні вирушили ходою до Театрального майдану. До слова, рух центральними вулицями міста на цей час призупинили.
На головній площі Луцька також згадали героїв-добровольців, які мужньо йшли на захист нашої держави, ставши у пам'ять про них на коліна та схиливши голови. Опісля відбулося покладання квітів до фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України».
Окрім того, прапороносці схилили знамена, під якими воювали добровольці, до пам'ятного місця. Насамкінець усі виконали гімн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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