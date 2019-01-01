вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО

У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку відбулася низка заходів до Дня українського добровольця.

13 березня родичі загиблих, учасники АТО, духовенство, представники влади і громадських організацій, а також небайдужі волиняни зібралися на меморіальному комплексі "Вічна Слава" у Луцьку, аби вшанувати пам'ять полеглих за країну добровольців.

Скорботне богослужіння очолив головний військовий капелан Волині отець Михайло Бучак. Після панахиди усі присутні вирушили ходою до Театрального майдану. До слова, рух центральними вулицями міста на цей час призупинили.

На головній площі Луцька також згадали героїв-добровольців, які мужньо йшли на захист нашої держави, ставши у пам'ять про них на коліна та схиливши голови. Опісля відбулося покладання квітів до фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України».

Окрім того, прапороносці схилили знамена, під якими воювали добровольці, до пам'ятного місця. Насамкінець усі виконали гімн.
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: добровольці, вшанування, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині: зворушлива історія. ФОТО
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Качка-муфта і чохол для тіла: лучанка розказала про дивакуваті товари на китайських сайтах
Сьогодні, 15:44
У Луцьку «Ring Cafe» пропонує оновлене Hookah меню*
Сьогодні, 15:44
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
Сьогодні, 15:40
У сільській хаті на Волині знайшли два мертвих тіла
Сьогодні, 15:21
Волинські митниці будуть паралізовані на 2 години
Сьогодні, 15:15
Схожі новини
У Луцьку вшанували пам'ять Кобзаря. ФОТО У Луцьку вшанували пам'ять Кобзаря. ФОТО
09 березень, 21:24
Центр Луцька перекриють через вшанування полеглих військових Центр Луцька перекриють через вшанування полеглих військових
12 лютий, 18:32
Відзначили 75-річчя визволення Луцька від німецько-нацистських загарбників Відзначили 75-річчя визволення Луцька від німецько-нацистських загарбників
01 лютий, 14:33
У Луцьку вшанують жертв Другої світової війни У Луцьку вшанують жертв Другої світової війни
30 січень, 19:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку «Ring Cafe» пропонує оновлене Hookah меню*
Сьогодні, 15:44
 0
Качка-муфта і чохол для тіла: лучанка розказала про дивакуваті товари на китайських сайтах
Сьогодні, 15:44
 0
У Луцьку ходою і молитвами вшанували мужність та героїзм добровольців. ФОТО
Сьогодні, 15:40
 0
У сільській хаті на Волині знайшли два мертвих тіла
Сьогодні, 15:21
 0
Волинські митниці будуть паралізовані на 2 години
Сьогодні, 15:15
 0
Медіа
відео
1/8