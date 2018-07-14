Що не можна їсти перед сексом: 10 продуктів, від яких зникає бажання





Іноді секс просто чудовий, а в інший день все йде якось не так. Переважно люди списують невдачі в ліжку на втому, стрес, небажання. Дуже часто на це впливають продукти, які ми їмо протягом дня. Які саме харчові продукти негативно позначаються на сексуальному житті, розповіли експерти МедикФорум, - передає



1. Фастфуд

Важка їжа негативно впливає на сексуальне життя. Всі продукти, в яких є трансжири, під забороною, якщо ви хочете бурхливої ночі. Краще відмовитися в такому випадку від бургерів, нагетсів, чіпсів та інших подібних продуктів. Незважаючи на те, що вони відмінно вгамують голод на якийсь час, поліпшити сексуальне життя такі продукти не зможуть.



2. Сир

Так, є певні сири, які позитивно позначаються на сексуальному житті, наприклад, з цвіллю. Але при занадто великому їхньому вживанні може серйозно змінитися гормональний фон людини. Зокрема, через ці продукти може бути уповільнений природний процес вироблення статевих гормонів. Йдеться про ті, які дуже впливають на сексуальне життя — естроген, тестостерон і прогестерон.



3. Молочний шоколад

Багато молочних продуктів здатні погіршити сексуальне життя. В тому числі та молочний шоколад. Тому краще цей продукт не їсти. А ось гіркий шоколад навпаки зробить сексуальне життя набагато цікавішим.



4. Соя і соєвмісні продукти

Ці продукти теж не повинні бути в раціоні, якщо ви розраховуєте на якісний секс. Швидше за все, його не буде. А причина криється в фітоестрогені, який легко витісняє тестостерон. Відповідно, і сексуальне життя стає не таким яскравим.



5. Бобові продукти

Лібідо буде знижене й від споживання бобових продуктів. Незважаючи на те, що в них є клітковина та антиоксиданти, що має користь для організму в цілому. Але є в поїданні таких продуктів одне «але»: вони занадто важкі. До того ж, призводять до здуття живота і містять фітоестрогени, які зменшують вироблення тестостерону.



6. Соління і консервовані продукти

Такі продукти будуть погано впливати на сексуальне життя. А річ у тім, що вони впливають на вироблення тестостерону, негативно позначаються на роботі серцево-судинної системи. За рахунок високого артеріального тиску зменшується приплив крові до статевих органів, а це шкодить сексуальному житті.



7. Попкорн

Це теж не найкращий продукт для поліпшення сексуального життя. Так, вони підвищать настрою, а ось настрій на чудовий романтичний вечір — навряд чи.



8. Вино

Вважається, що вино — це любовний напій. І це дійсно так, якщо йдеться про один келих. А ось надмірне вживання алкоголю може серйозно нашкодити не тільки сексуальному життю, але і в цілому здоров'ю. Вино послаблює статеві органи, виникають проблеми з координацією рухів, нервовою системою, збудженням. Тому краще взагалі не вживати алкоголь, якщо розраховуєте на сексуальний вечір.



9. Борошняні продукти

У складі борошняних виробів часто міститься лакриця. Саме цей компонент таких продуктів чинить негативний вплив на сексуальне життя — гліцеринова кислота в складі погано впливає на вироблення тестостерону. Якщо і хочеться з'їсти булочку, то краще вранці, після того, як віддалися плотським втіхам.



10. Кофеїн

Кофеїн погано впливає на роботу статевих органів і гормону стресу. Також через надмірне щоденне вживання напоїв, що містять кофеїн, наднирники приходять в непридатний стан.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Важка їжа негативно впливає на сексуальне життя.Іноді секс просто чудовий, а в інший день все йде якось не так. Переважно люди списують невдачі в ліжку на втому, стрес, небажання. Дуже часто на це впливають продукти, які ми їмо протягом дня. Які саме харчові продукти негативно позначаються на сексуальному житті, розповіли експерти МедикФорум, - передає Уніан Важка їжа негативно впливає на сексуальне життя. Всі продукти, в яких є трансжири, під забороною, якщо ви хочете бурхливої ночі. Краще відмовитися в такому випадку від бургерів, нагетсів, чіпсів та інших подібних продуктів. Незважаючи на те, що вони відмінно вгамують голод на якийсь час, поліпшити сексуальне життя такі продукти не зможуть.Так, є певні сири, які позитивно позначаються на сексуальному житті, наприклад, з цвіллю. Але при занадто великому їхньому вживанні може серйозно змінитися гормональний фон людини. Зокрема, через ці продукти може бути уповільнений природний процес вироблення статевих гормонів. Йдеться про ті, які дуже впливають на сексуальне життя — естроген, тестостерон і прогестерон.Багато молочних продуктів здатні погіршити сексуальне життя. В тому числі та молочний шоколад. Тому краще цей продукт не їсти. А ось гіркий шоколад навпаки зробить сексуальне життя набагато цікавішим.Ці продукти теж не повинні бути в раціоні, якщо ви розраховуєте на якісний секс. Швидше за все, його не буде. А причина криється в фітоестрогені, який легко витісняє тестостерон. Відповідно, і сексуальне життя стає не таким яскравим.Лібідо буде знижене й від споживання бобових продуктів. Незважаючи на те, що в них є клітковина та антиоксиданти, що має користь для організму в цілому. Але є в поїданні таких продуктів одне «але»: вони занадто важкі. До того ж, призводять до здуття живота і містять фітоестрогени, які зменшують вироблення тестостерону.Такі продукти будуть погано впливати на сексуальне життя. А річ у тім, що вони впливають на вироблення тестостерону, негативно позначаються на роботі серцево-судинної системи. За рахунок високого артеріального тиску зменшується приплив крові до статевих органів, а це шкодить сексуальному житті.Це теж не найкращий продукт для поліпшення сексуального життя. Так, вони підвищать настрою, а ось настрій на чудовий романтичний вечір — навряд чи.Вважається, що вино — це любовний напій. І це дійсно так, якщо йдеться про один келих. А ось надмірне вживання алкоголю може серйозно нашкодити не тільки сексуальному життю, але і в цілому здоров'ю. Вино послаблює статеві органи, виникають проблеми з координацією рухів, нервовою системою, збудженням. Тому краще взагалі не вживати алкоголь, якщо розраховуєте на сексуальний вечір.У складі борошняних виробів часто міститься лакриця. Саме цей компонент таких продуктів чинить негативний вплив на сексуальне життя — гліцеринова кислота в складі погано впливає на вироблення тестостерону. Якщо і хочеться з'їсти булочку, то краще вранці, після того, як віддалися плотським втіхам.Кофеїн погано впливає на роботу статевих органів і гормону стресу. Також через надмірне щоденне вживання напоїв, що містять кофеїн, наднирники приходять в непридатний стан.

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