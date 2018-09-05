У Луцьку визначать найспортивнішу сім'ю

У Луцьку відбудеться спортивний фестиваль «Тато, мама, я – спортивна сім'я».О 9.00 24 березня у спортивному залі обласної дитячо-юнацької спортивної школи (м. Луцьк, вул. Шевченка, 3) відбудеться щорічний міський фестиваль «Тато, мама, я - спортивна сім‘я», - повідомили Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради."Спортивне свято проводиться з метою залучення різних верств населення, зокрема дітей шкільного віку та дорослих до занять фізичною культурою, пропаганди здорового способу життя, активізації змістовного сімейного дозвілля. Фестиваль зміцнює та здружує членів сім’ї та об’єднує їх в спортивну родину. Організатор заходу – КЗ "Луцький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх" Луцької міської ради", - йдеться у повідомленні.Реєстрація учасників 8.30 год.Переможця та призерів нагородять дипломами, призами та подарунками від організатора фестивалю.Початок змагань – 09.00 год.