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Волинські митниці будуть паралізовані на 2 години

Волинські митниці будуть паралізовані на 2 години
В Україні процес митного оформлення зупиниться на дві години у суботу, 16 березня, через проведення робіт у системі енергопостачання.

Про це зазначається на сайті Державної фіскальної служби.

"З 12 години 00 хвилин до 14 години 00 хвилин 16.03.2019 заплановані роботи в системі енергопостачання серверного та активного мережевого обладнання Єдиної автоматизованої системи ДФС України (далі ЄАІС)", - йдеться у повідомлені.

Відтак, на час проведення робіт буде знеструмлене серверне та активне мережеве обладнання, що призведе до зупинки процесу митного оформлення.


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Теги: митниця, робота, зупинка
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