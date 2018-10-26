У сільській хаті на Волині знайшли два мертвих тіла





Так, у Ковельському районі в селі Приліси 78-річна жінка та її 55-річний син отруїлися чадним газом, - пише



У коментарі виданню у прес-службі ГУНП у Волинській області зазначили, що їхні тіла виявили у будинку за місцем проживання.



«Попередня причина смерті – отруєння чадним газом. При поверхневому огляді слідів насильницької смерті не виявлено. Жінка 1941 року народження, а син – 1964 року», – розповіли поліцейські.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 78-річна жінка та її 55-річний син померли від отруєння чадним газом.Так, у Ковельському районі в селі Приліси 78-річна жінка та її 55-річний син отруїлися чадним газом, - пише Конкурент У коментарі виданню у прес-службі ГУНП у Волинській області зазначили, що їхні тіла виявили у будинку за місцем проживання.«Попередня причина смерті – отруєння чадним газом. При поверхневому огляді слідів насильницької смерті не виявлено. Жінка 1941 року народження, а син – 1964 року», – розповіли поліцейські.

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