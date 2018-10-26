У сільській хаті на Волині знайшли два мертвих тіла
Сьогодні, 15:21
На Волині 78-річна жінка та її 55-річний син померли від отруєння чадним газом.
Так, у Ковельському районі в селі Приліси 78-річна жінка та її 55-річний син отруїлися чадним газом, - пише Конкурент.
У коментарі виданню у прес-службі ГУНП у Волинській області зазначили, що їхні тіла виявили у будинку за місцем проживання.
«Попередня причина смерті – отруєння чадним газом. При поверхневому огляді слідів насильницької смерті не виявлено. Жінка 1941 року народження, а син – 1964 року», – розповіли поліцейські.
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Так, у Ковельському районі в селі Приліси 78-річна жінка та її 55-річний син отруїлися чадним газом, - пише Конкурент.
У коментарі виданню у прес-службі ГУНП у Волинській області зазначили, що їхні тіла виявили у будинку за місцем проживання.
«Попередня причина смерті – отруєння чадним газом. При поверхневому огляді слідів насильницької смерті не виявлено. Жінка 1941 року народження, а син – 1964 року», – розповіли поліцейські.
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