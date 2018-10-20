Качка-муфта і чохол для тіла: лучанка розказала про дивакуваті товари на китайських сайтах

Лучанкапоказала незвичні товари, які пропонують придбати у Китаї.Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook."З вами непостійна рубрика #таобаовсім. Китайські сайти інтернет-покупок - це безкінечні непорозуміння, спокуса потратити всі гроші, неприродньо відфотошоплені моделі і занадто низькі чи високі ціни. Якщо ви придумали якийсь винахід-зайдіть на таобао. Скоріше за все, він там вже непогано продається", - пише дівчина.Перший товар - синя кава."А ще рожева, зелена, червона і тд. Трохи барвників гарно розбавлять ваш інстаграм, чого не скажеш про смак", - пише Христина.Другий товар - річ, що допоможе підстригти чілку."Оце то я в дитинстві з експериментами мучилась, тепер це набагато легше", - жартує дівчина.Третій дивакуватий товар, який натрапила лучанка, - муфта в вигляді качки з кишенею для телефону. Також китайці пропонують придбати стильну маску для сну."Будь прекрасна в будь-яку пору доби", - коментує Христина.П'ятий товар - гаджет для душу. "Чудовий спосіб заробляти гроші на кульках-наповнювачах постійно, а не раз в півроку, коли зламається шланг", - вважає дівчина.Шостий прикольний товар на китайському сайті - гаджет для любителів дивану, річ, схожа на такий собі кокон чи чохол для тіла, який подарує затишок і комфорт.Сьомий - розтягувач для взуття. А восьмий - наклейка з принципом вантуза: наклеїв на унітаз: натиснув, спустив воду, здер наклейку і вуаля."В рекламі все гарно, на практиці ж не хочу таке тестувати", - пише Христина Лесюк.