У Луцьку «Ring Cafe» пропонує оновлене Hookah меню*
Сьогодні, 15:44
Багато лучан полюбляють відпочинок «з димком». Але описати бажаний смак та аромат буває досить складно.
Тому «Ring Cafe» відтепер пропонує нове меню кальянів, що створене на основі замовлень постійних клієнтів.
Тепер клієнтам закладу значно простіше обрати бажаний смак, замовити і 100% отримати бажане.
В меню більше 30 позицій – солодкий, кислий, десертний і навіть міцний кальян на основі кубинського листа. То ж пропозиція створена для того, щоб кожен зміг знайти те, що йому смакує найбільше.
Нове меню діє в двох закладах мережі Ring Café – в РЦ «Промінь» на 4 поверсі, та в Ring DJ Café, що знаходиться в City Park на пр. Волі 49а.
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Тому «Ring Cafe» відтепер пропонує нове меню кальянів, що створене на основі замовлень постійних клієнтів.
Тепер клієнтам закладу значно простіше обрати бажаний смак, замовити і 100% отримати бажане.
В меню більше 30 позицій – солодкий, кислий, десертний і навіть міцний кальян на основі кубинського листа. То ж пропозиція створена для того, щоб кожен зміг знайти те, що йому смакує найбільше.
Нове меню діє в двох закладах мережі Ring Café – в РЦ «Промінь» на 4 поверсі, та в Ring DJ Café, що знаходиться в City Park на пр. Волі 49а.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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