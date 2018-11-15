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За день на Волині викрили три машини з «липовими» документами

За день на Волині викрили три машини з «липовими» документами
На Волині поліція вилучила у жителів області три автівки сумнівного походження.

12 березня, у Ківерцівському районі поліцейські затримали автомобіль із сумнівними документами, а у Ковелі та Луцькому районі експерти сервісного центру МВС виявили підроблення номера кузова автомобілів «Renault Megane» та «Volkswagen Passat», - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Транспортні засоби вилучили. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Так, у селі Прилуцьке Ківерцівського району співробітники сектору реагування патрульної поліції за порушення Правил безпеки дорожнього зупинили автомобіль «Opel Vectra», за кермом якого перебував 23-річний житель Луцького району.

Під час перевірки документів поліцейські виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Цього ж дня, у Ковелі експерт сервісного центру МВС під час проведення огляду легковика «Renault Megane», який належить 37-річному ковельчанину, виявив ознаки підробки маркувального позначення кузова авто.

У Луцькому районі експерт сервісного центру виявив ознаки переварювання кузова автомобіля «Volkswagen Passat».

Усі транспортні засоби вилучили.

За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 290 Кримінального кодексу України, відповідно. Йдеться про підроблення документів та знищення, підробку або заміну номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу. Досудові розслідування тривають.

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Теги: поліція, підробка, машини
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