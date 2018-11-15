За день на Волині викрили три машини з «липовими» документами

На Волині поліція вилучила у жителів області три автівки сумнівного походження.12 березня, у Ківерцівському районі поліцейські затримали автомобіль із сумнівними документами, а у Ковелі та Луцькому районі експерти сервісного центру МВС виявили підроблення номера кузова автомобілів «Renault Megane» та «Volkswagen Passat», - повідомили у прес-службі волинської поліції.Транспортні засоби вилучили. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.Так, у селі Прилуцьке Ківерцівського району співробітники сектору реагування патрульної поліції за порушення Правил безпеки дорожнього зупинили автомобіль «Opel Vectra», за кермом якого перебував 23-річний житель Луцького району.Під час перевірки документів поліцейські виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.Цього ж дня, у Ковелі експерт сервісного центру МВС під час проведення огляду легковика «Renault Megane», який належить 37-річному ковельчанину, виявив ознаки підробки маркувального позначення кузова авто.У Луцькому районі експерт сервісного центру виявив ознаки переварювання кузова автомобіля «Volkswagen Passat».Усі транспортні засоби вилучили.За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 290 Кримінального кодексу України, відповідно. Йдеться про підроблення документів та знищення, підробку або заміну номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу. Досудові розслідування тривають.