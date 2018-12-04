Зайцева і Дронов ще не подали апеляції

Олени Зайцевої та Геннадія Дронова ще не подавали апеляційної скарги до суду.



Про це у коментарі журналісту Наталія Бардіна.



"Наразі захист Зайцевої і Дронова не подавали апеляції", - повідомила Бардіна.



Вона також додала, що захист Зайцевої ознайомлюється з матеріалами справи, водночас адвокат Дронова ще не почав ознайомлення.



До слова, захист має 30 днів для подання апеляції від моменту оголошення вироку.



Сторона державного обвинувачення вважає вирок Олені Зайцевій та Геннадію Дронову у справі смертельної ДТП у Харкові справедливим.



Нагадаємо, 26 лютого Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними у вчиненні смертельної ДТП і призначив покарання Олені Зайцевій і Геннадію Дронову у вигляді 10 років позбавлення волі.



Резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Захисттаще не подавали апеляційної скарги до суду.Про це у коментарі журналісту УНН повідомила прес-секретар Київського районного суду міста Харкова"Наразі захист Зайцевої і Дронова не подавали апеляції", - повідомила Бардіна.Вона також додала, що захист Зайцевої ознайомлюється з матеріалами справи, водночас адвокат Дронова ще не почав ознайомлення.До слова, захист має 30 днів для подання апеляції від моменту оголошення вироку.Сторона державного обвинувачення вважає вирок Олені Зайцевій та Геннадію Дронову у справі смертельної ДТП у Харкові справедливим.Нагадаємо, 26 лютого Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними у вчиненні смертельної ДТП і призначив покарання Олені Зайцевій і Геннадію Дронову у вигляді 10 років позбавлення волі.Резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію