У Ковелі з приватної фірми вкрали сейф з великою сумою грошей





Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, - пише



Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 5 години 30 хвилин невідомі особи, шляхом пошкодження захисних ґрат вікна, проникли до офісу ТОВ «Укравтоінвест», який знаходиться у Ковелі на вулиці Володимирській, 150, звідки таємно викрали сейф із грошима. Товариству завдано матеріальну шкоду в особливо великих розмірах – на загальну суму 1 мільйон 270 тисяч гривень.



Під час проведення огляду місця події поліцейські вилучили металеву драбину, трос для буксирування та канат для виконання стропальних робіт. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.



На вилучені речові докази судом накладено арешт. Іншою ухвалою суду призначено трасологічну та дактилоскопічну експертизи, до проведення яких залучено експертів Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі невідомі особи проникли в приміщення приватної фірми і винесли звідти сейф з дуже великою сумою грошей.Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, - пише Район.Ковель. Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 5 години 30 хвилин невідомі особи, шляхом пошкодження захисних ґрат вікна, проникли до офісу ТОВ «Укравтоінвест», який знаходиться у Ковелі на вулиці Володимирській, 150, звідки таємно викрали сейф із грошима. Товариству завдано матеріальну шкоду в особливо великих розмірах – на загальну суму 1 мільйон 270 тисяч гривень.Під час проведення огляду місця події поліцейські вилучили металеву драбину, трос для буксирування та канат для виконання стропальних робіт. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.На вилучені речові докази судом накладено арешт. Іншою ухвалою суду призначено трасологічну та дактилоскопічну експертизи, до проведення яких залучено експертів Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

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