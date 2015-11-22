«Це єдиний можливий шлях повернення Криму», – лідери Меджлісу про перемогу Порошенка на виборах

Меджліс кримськотатарського народу вважає, що лишез усіх кандидатів в Президенти України здатний звільнити Крим в короткий термін.Адже повернення Криму під контроль України є головним критерієм, за яким кримські татари будуть підтримувати кандидата на посаду Глави держави, - йдеться на сайті Порошенка.На цьому Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутатта лідер кримськотатарського народу, правозахисник, народний депутатнаголосили під час брифінгу "Позиція Меджлісу кримськотатарського народу на виборах Президента України 31 березня 2019 року".«Головний критерій, за яким кримські татари оцінюють кандидатів в президенти України: чи здатні вони повернути Крим. Ті громадяни України, які залишилися на території окупованого Криму, знають - поки триватиме російська окупація, у них немає жодних перспектив до вирішення жодних інших питань, які є актуальними на материковій частині України», - заявив Рефат Чубаров.За словами лідерів Меджлісу, сьогодні українські громадяни на території окупованого півострова мобілізовані на вибір одного політика – Петра Порошенка.«Це єдиний можливий шлях повернення Криму», - переконаний Р.Чубаров.