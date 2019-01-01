Посадили волинянина, який п'яним на несправних «бляхах» вчинив смертельну аварію

Винуватець смертельної ДТП на Волині відсидить за ґратами 5 років.Засудили 47-річного мешканця селища Цумань Ківерцівського району, який порушив правила безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть одного потерпілого та заподіяло тяжкі й середньої тяжкості тілесні ушкодження ще двом, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.Уночі 19 травня 2018 року нетверезий чоловік (вміст алкоголю в крові становив 1,4 проміле) перебував за кермом технічно несправного автомобіля марки "Volkswagen Golf" на польській реєстрації та рухався автодорогою у напрямку з Луцька до Рівного у селі Струмівка Луцького району.Не вибравши безпечної швидкості, на заокругленні дороги водій не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, а тоді з'їхав в кювет, де автомобіль перекинувся.У результаті ДТП 27-річний пасажир автомобіля загинув. Ще двоє пасажирів – 40-річний чоловік та 32-річна жінка отримали тілесні ушкодження.Луцький міськрайонний суд Волинської області, визнавши водія винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 286 КК України, призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.