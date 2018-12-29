вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Побратими України» відвідали рожищенський притулок для дітей. ФОТО

«Побратими України» відвідали рожищенський притулок для дітей. ФОТО
Всеукраїнська спілка учасників бойових дій в АТО «Побратими України» відвідала притулок для дітей у місті Рожище та привезли для них чимало подарунків: солодощі, взуття, одяг.

Про це на своїй сторінці у facebook написав керівник Відокремленого підрозділу «Всеукраїнська спілка учасників бойових дій в АТО «Побратими України» в Ковелі Юрій Ганджала.

Зауважимо, що нині в притулку перебуває 22 вихованці, які отримали таку необхідну для них увагу, позитивні емоції, подарунки та солодощі.

Молодь швидко знайшла з багодійниками спільну мову, обмінялися спільними ідеями та планами на майбутнє. Вихованці дитячого притулку запрошували приїжджати до них ще.

"Коли питання стосуються дітей, особливо, тих, які з різних причин, позбавлені батьківської опіки, «Побратими» не можуть залишитися байдужими...", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, що спілка «Побратими України» купила інвентар для занять спортом волинянам, які облаштували тренажерну залу у столітній хаті.

«Побратими України» відвідали рожищенський притулок для дітей. ФОТО
«Побратими України» відвідали рожищенський притулок для дітей. ФОТО
«Побратими України» відвідали рожищенський притулок для дітей. ФОТО
«Побратими України» відвідали рожищенський притулок для дітей. ФОТО
«Побратими України» відвідали рожищенський притулок для дітей. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Побратими України, Рожище, притулок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині: зворушлива історія. ФОТО
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Побратими України» відвідали рожищенський притулок для дітей. ФОТО
Сьогодні, 18:44
Чи можна їсти після 18:00: відповідь луцького експерта з харчування
Сьогодні, 18:35
У Луцьку визначать найспортивнішу сім'ю
Сьогодні, 18:31
Луцькі вулиці прибиратиме новий сміттєвоз за майже 2 мільйони
Сьогодні, 18:15
Троє луцьких рестораторів відкрили їдальню при заводі. ФОТО
Сьогодні, 18:03
Схожі новини
Подарували телевізор та солодощі: вихованців волинського притулку привітали зі святами Подарували телевізор та солодощі: вихованців волинського притулку привітали зі святами
29 грудень, 2018, 01:15
Семеро дітей зникли безвісти зі скандально відомого притулку на Волині Семеро дітей зникли безвісти зі скандально відомого притулку на Волині
03 серпень, 2018, 19:29
«За цю тему взагалі не хочу розмовляти», – директор притулку в Рожищі щодо сексуальних домагань «За цю тему взагалі не хочу розмовляти», – директор притулку в Рожищі щодо сексуальних домагань
03 серпень, 2018, 14:01
Скандал у притулку на Волині: поліція порушила вже 2 справи Скандал у притулку на Волині: поліція порушила вже 2 справи
03 серпень, 2018, 04:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Побратими України» відвідали рожищенський притулок для дітей. ФОТО
Сьогодні, 18:44
 0
Чи можна їсти після 18:00: відповідь луцького експерта з харчування
Сьогодні, 18:35
 0
У Луцьку визначать найспортивнішу сім'ю
Сьогодні, 18:31
 0
Луцькі вулиці прибиратиме новий сміттєвоз за майже 2 мільйони
Сьогодні, 18:15
 0
Троє луцьких рестораторів відкрили їдальню при заводі. ФОТО
Сьогодні, 18:03
 0
Медіа
відео
1/8