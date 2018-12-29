«Побратими України» відвідали рожищенський притулок для дітей. ФОТО





Про це на своїй сторінці у facebook написав керівник Відокремленого підрозділу «Всеукраїнська спілка учасників бойових дій в АТО «Побратими України» в Ковелі Юрій Ганджала.



Зауважимо, що нині в притулку перебуває 22 вихованці, які отримали таку необхідну для них увагу, позитивні емоції, подарунки та солодощі.



Молодь швидко знайшла з багодійниками спільну мову, обмінялися спільними ідеями та планами на майбутнє. Вихованці дитячого притулку запрошували приїжджати до них ще.



"Коли питання стосуються дітей, особливо, тих, які з різних причин, позбавлені батьківської опіки, «Побратими» не можуть залишитися байдужими...", - йдеться у дописі.



Нагадаємо, що спілка «Побратими України»





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Всеукраїнська спілка учасників бойових дій в АТО «Побратими України» відвідала притулок для дітей у місті Рожище та привезли для них чимало подарунків: солодощі, взуття, одяг.Про це на своїй сторінці у facebook написав керівник Відокремленого підрозділу «Всеукраїнська спілка учасників бойових дій в АТО «Побратими України» в КовеліЗауважимо, що нині в притулку перебуває 22 вихованці, які отримали таку необхідну для них увагу, позитивні емоції, подарунки та солодощі.Молодь швидко знайшла з багодійниками спільну мову, обмінялися спільними ідеями та планами на майбутнє. Вихованці дитячого притулку запрошували приїжджати до них ще."Коли питання стосуються дітей, особливо, тих, які з різних причин, позбавлені батьківської опіки, «Побратими» не можуть залишитися байдужими...", - йдеться у дописі.Нагадаємо, що спілка «Побратими України» купила інвентар для занять спортом волинянам , які облаштували тренажерну залу у столітній хаті.

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