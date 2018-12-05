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Волинські дзюдоїсти стали призерами престижного турніру

Волинські дзюдоїсти стали призерами престижного турніру
У Києві 9 березня відбувся всеукраїнський турнір з дзюдо «Київська весна» серед юнаків.

Всеукраїнський турнір організований Федерацією дзюдо Києва та СК дзюдо «Іпон-Київ». Про це з посиланням на сайт Шацької РДА інформує Район.Шацьк.

Так, участь у визначному заході традиційно взяли вихованці Шацького спортивного клубу «Торнадо» (керівник Роман Самолюк) за підтримки голови Шацької районної державної адміністрації Василя Голядинця.

У турнірі взяли участь команди країн Іспанії, Канади, Грузії, Литви, Латвії, Білорусі, а також з різних областей України, всього понад 500 спортсменів.

За підсумками змагань, призові місця у своїх вагових категоріях вибороли юні дзюдоїсти Шацького спортивного клубу: 2 місце - Сергій Цекот; 3 місце - Назар Горніч (село Голядин). В багаторазових сутичках непогані результати показав Роман Самолюк, але йому трохи не вистачило витривалості завоювати бронзу.

Переможців нагородили дипломами та медалями. До змагань спортсменів готували Роман Самолюк, Ігор Самолюк та Олексій Писачук.

Волинські дзюдоїсти стали призерами престижного турніру
Волинські дзюдоїсти стали призерами престижного турніру

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Теги: спорт, дзюдо
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