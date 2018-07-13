За смертельну аварію на Волині поліцейському дали 3,5 роки тюрми





Нагадаємо, ДТП трапилася 24-го листопада 2017 року на вулиці Шахтарський. Автомобіль марки BMW із номерами на польській реєстрації зіткнувся лоб в лоб із “Ладою”, водій якої загинув на місці. За словами очевидців BMW рухався на великій швидкості та виїхав на зустрічну смугу, - пише



За кермом був 23-річний працівник сектору карного розшуку Нововолинського відділу поліції у позаробочий час. Чоловік був у стані алкогольного сп’яніння. Разом із ним в автівці перебували його колеги.



27-го листопада 2017 року поліцейському обрали запобіжний захід – домашній арешт. Продовжували його кожні два місяці до винесення вироку. У січні 2018 року висунули обвинувачення за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.



Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3-х до 8-ми років.



Обвинувальний акт надійшов до Нововолинського міського суду. Та суддя, яка розглядала справу, звільнилася, а суддя, якому передали матеріали згідно автоматизованого розподілу, заявив про самовідвід.



19-го листопада 2018 року в провадження Іваничівського районного суду надійшов обвинувальний акт з реєстром матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні.



До судового розгляду справу було призначено на 22-ге січня, а 11-го березня суддя виніс вирок – позбавлення волі на строк 3 роки та 6 місяців з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Іваничівський районний суд 11-го березня 2019 року виніс вирок у справі про обвинувачення поліцейського, який в Нововолинську в нетверезому стані спричинив аварію . Внаслідок пригоди загинув 67-річний чоловік.Нагадаємо, ДТП трапилася 24-го листопада 2017 року на вулиці Шахтарський. Автомобіль марки BMW із номерами на польській реєстрації зіткнувся лоб в лоб із “Ладою”, водій якої загинув на місці. За словами очевидців BMW рухався на великій швидкості та виїхав на зустрічну смугу, - пише Буг За кермом був 23-річний працівник сектору карного розшуку Нововолинського відділу поліції у позаробочий час. Чоловік був у стані алкогольного сп’яніння. Разом із ним в автівці перебували його колеги.27-го листопада 2017 року поліцейському обрали запобіжний захід – домашній арешт. Продовжували його кожні два місяці до винесення вироку. У січні 2018 року висунули обвинувачення за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3-х до 8-ми років.Обвинувальний акт надійшов до Нововолинського міського суду. Та суддя, яка розглядала справу, звільнилася, а суддя, якому передали матеріали згідно автоматизованого розподілу, заявив про самовідвід.19-го листопада 2018 року в провадження Іваничівського районного суду надійшов обвинувальний акт з реєстром матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні.До судового розгляду справу було призначено на 22-ге січня, а 11-го березня суддя виніс вирок – позбавлення волі на строк 3 роки та 6 місяців з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

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