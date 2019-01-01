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За два місяці на Волині народилося майже 2 тисячі малюків

За два місяці на Волині народилося майже 2 тисячі малюків
На Волині з початку на світ з'явилося 972 хлопчики та 927 дівчаток.

Про це повідомили у прес-службі Головного територіального управління юстиції у Волинській області.

"Друзі! Хочемо повідомити Вам приємну звістку - цьогоріч на Волині народилося 1899 малюків, з них - 972 хлопчики та 927 дівчаток. Вітаємо щасливих батьків та бажаємо діткам гарної долі!" - йдеться у повідомленні.

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Теги: діти, народження, статистика
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