За два місяці на Волині народилося майже 2 тисячі малюків
Сьогодні, 17:24
На Волині з початку на світ з'явилося 972 хлопчики та 927 дівчаток.
Про це повідомили у прес-службі Головного територіального управління юстиції у Волинській області.
"Друзі! Хочемо повідомити Вам приємну звістку - цьогоріч на Волині народилося 1899 малюків, з них - 972 хлопчики та 927 дівчаток. Вітаємо щасливих батьків та бажаємо діткам гарної долі!" - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у прес-службі Головного територіального управління юстиції у Волинській області.
"Друзі! Хочемо повідомити Вам приємну звістку - цьогоріч на Волині народилося 1899 малюків, з них - 972 хлопчики та 927 дівчаток. Вітаємо щасливих батьків та бажаємо діткам гарної долі!" - йдеться у повідомленні.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У відомого волинського священика народився синочок
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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