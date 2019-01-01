Десятки луцьких учнів потрапили до суду. ФОТО





Про це йдеться на офіційній сторінці суду у Facebook.



Так, у вівторок, 12 березня, до Луцького міськрайонного суду Волинської області завітали учні восьмого класу Луцької гімназії № 18.



Керівник апарату суду Наталія Тимощук провела для школярів пізнавальну екскурсію приміщенням та розповіла багато цікавих фактів про суд.









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