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Десятки луцьких учнів потрапили до суду. ФОТО

Десятки луцьких учнів потрапили до суду. ФОТО
До Луцького міськрайонного суду Волинської області на екскурсію ходили учні гімназії № 18.

Про це йдеться на офіційній сторінці суду у Facebook.

Так, у вівторок, 12 березня, до Луцького міськрайонного суду Волинської області завітали учні восьмого класу Луцької гімназії № 18.

Керівник апарату суду Наталія Тимощук провела для школярів пізнавальну екскурсію приміщенням та розповіла багато цікавих фактів про суд.

Десятки луцьких учнів потрапили до суду. ФОТО
Десятки луцьких учнів потрапили до суду. ФОТО
Десятки луцьких учнів потрапили до суду. ФОТО
Десятки луцьких учнів потрапили до суду. ФОТО
Десятки луцьких учнів потрапили до суду. ФОТО
Десятки луцьких учнів потрапили до суду. ФОТО
Десятки луцьких учнів потрапили до суду. ФОТО



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Теги: суд, діти, Луцьк
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