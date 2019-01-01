Десятки луцьких учнів потрапили до суду. ФОТО
Сьогодні, 17:55
До Луцького міськрайонного суду Волинської області на екскурсію ходили учні гімназії № 18.
Про це йдеться на офіційній сторінці суду у Facebook.
Так, у вівторок, 12 березня, до Луцького міськрайонного суду Волинської області завітали учні восьмого класу Луцької гімназії № 18.
Керівник апарату суду Наталія Тимощук провела для школярів пізнавальну екскурсію приміщенням та розповіла багато цікавих фактів про суд.
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Про це йдеться на офіційній сторінці суду у Facebook.
Так, у вівторок, 12 березня, до Луцького міськрайонного суду Волинської області завітали учні восьмого класу Луцької гімназії № 18.
Керівник апарату суду Наталія Тимощук провела для школярів пізнавальну екскурсію приміщенням та розповіла багато цікавих фактів про суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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