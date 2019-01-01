Троє луцьких рестораторів відкрили їдальню при заводі. ФОТО





Власник розважально-оздоровчого комплексу «Mojo Hall» Роман Хорзов та співвласники ресторану «Корона Вітовта» Олег Іванюк, Ігор Тимощук відкрили їдальню на заводі «Verallia-Україна», що у селі Зоря Рівненської області. Про це «



З його слів, уже рік працює спільне підприємство трьох рестораторів «Волиньспецхіт». Воно займається кейтерингом (організація харчування поза закладом) та відкриттям їдалень на великих підприємствах. Зокрема, минулого року воно відкрило їдальню на луцькому заводі «Кромберг енд Шуберт».



«Verallia-Україна» - спільне французько-німецьке підприємство, яке виготовляє склотару на експорт.



«Представникам компанії дуже сподобалась наша їдальня на «Кромберг енд Шуберт» і вони попросили нас облаштувати харчоблок у них. Ми використали приміщення колишнього музею скла, а також сусідні виробничі приміщення. Разом вийшло 300 квадратних метрів площі. Проект розробляли з нуля. Процес тривав близько трьох місяців», - розповів Роман Хорзов.



Ресторатор каже, що завод надає кожному працівнику 35 гривень на їжу щодня. У перший день роботи їдальні за ці кошти можна було взяти запечену з зеленим маслом картоплю, відбивну, на вибір – салат з капусти та моркви або «шубу», борщ або грибний суп-пюре, хліб, компот або узвар. Також за додаткову оплату можна було взяти шніцель по-віденськи та макарони. У їдальні відкрили й буфет з напоями і солодощами.



«Наше завдання було – не створити типову їдальню, куди зайшов, опустив голову, поїв, ще й виніс на собі специфічний запах. Це повноцінне кафе з дизайном, плануванням інтер’єру, хорошою вентиляційною системою. Так, їжа проста, але смачна і натуральна, а сам заклад – ресторанного типу», - сказав Роман Хорзов.



Фото Олега Іванюка





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські ресторатори відкрили їдальню на заводі у Рівному.Власник розважально-оздоровчого комплексу «Mojo Hall» Роман Хорзов та співвласники ресторану «Корона Вітовта» Олег Іванюк, Ігор Тимощук відкрили їдальню на заводі «Verallia-Україна», що у селі Зоря Рівненської області. Про це « Першому » розповів Роман Хорзов.З його слів, уже рік працює спільне підприємство трьох рестораторів «Волиньспецхіт». Воно займається кейтерингом (організація харчування поза закладом) та відкриттям їдалень на великих підприємствах. Зокрема, минулого року воно відкрило їдальню на луцькому заводі «Кромберг енд Шуберт».«Verallia-Україна» - спільне французько-німецьке підприємство, яке виготовляє склотару на експорт.«Представникам компанії дуже сподобалась наша їдальня на «Кромберг енд Шуберт» і вони попросили нас облаштувати харчоблок у них. Ми використали приміщення колишнього музею скла, а також сусідні виробничі приміщення. Разом вийшло 300 квадратних метрів площі. Проект розробляли з нуля. Процес тривав близько трьох місяців», - розповів Роман Хорзов.Ресторатор каже, що завод надає кожному працівнику 35 гривень на їжу щодня. У перший день роботи їдальні за ці кошти можна було взяти запечену з зеленим маслом картоплю, відбивну, на вибір – салат з капусти та моркви або «шубу», борщ або грибний суп-пюре, хліб, компот або узвар. Також за додаткову оплату можна було взяти шніцель по-віденськи та макарони. У їдальні відкрили й буфет з напоями і солодощами.«Наше завдання було – не створити типову їдальню, куди зайшов, опустив голову, поїв, ще й виніс на собі специфічний запах. Це повноцінне кафе з дизайном, плануванням інтер’єру, хорошою вентиляційною системою. Так, їжа проста, але смачна і натуральна, а сам заклад – ресторанного типу», - сказав Роман Хорзов.

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